《猛禽暴隊：解瘋小丑女》7大新海報公開　喪玩文藝復興大師名畫

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn）日前在巴西舉辦的一年一度動漫展展開宣傳。華納兄弟攤位區由華裔女導演閻羽茜領軍，除了率領她的「猛禽小隊」一同出席活動與粉絲互動，現場也公布了全新電影主海報及七大角色海報，由瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的《猛》片將是明年春季打頭陣的第一部熱鬧有趣的動作冒險電影，預計將於2020年2月上映。

按圖睇日前公布的七大角色海報：

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《猛禽暴隊：解瘋小丑女》一系列油畫風的海報色彩繽紛而大膽，藝術風格相當吸睛。也有許多眼利的網友看出，主海報的構圖意念正是來自意大利文藝復興時期畫家波提切利（Sandro Botticelli）最著名的世界名畫《維納斯的誕生》（The Birth of Venus），致敬愛與美的女神，既具設計感，又令人印象深刻。透過致敬經典的方式傳達電影頑皮又可愛的調性，也象徵全新的小丑女Harley Quinn即將誕生。

Sandro Botticelli名作：《維納斯的誕生》。

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》是一個熱鬧有趣的動作冒險故事，小丑女Harley Quinn失戀後夜夜笙歌借酒澆愁。正當她下定決心要斬斷爛桃花、重新活出自我的時候，卻遇上了一椿曲折離奇的鑽石失竊案，讓自戀的大壞蛋Roman Sionis（黑面具），和他的得力助手Victor Zsasz，在高譚市翻天覆地的追捕一個名叫Cassandra Cain的小神偷。小丑女、女獵手、黑金絲雀，以及警官蕾妮蒙托亞的命運因為這起案件產生交會，錯綜複雜的情感糾葛更讓她們被迫攜手合組超狂女團「猛禽小隊」，一起扳倒惡勢力強大的犯罪首腦黑面具。

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