《猛禽暴隊：解瘋小丑女》7大新海報公開　喪玩文藝復興大師名畫

《猛禽暴隊:解瘋小丑女》(Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)日前在巴西舉辦的一年一度動漫展展開宣傳。華納兄弟攤位區由華裔女導演閻羽茜領軍,除了率領她的「猛禽小隊」一同出席活動與粉絲互動,現場也公布了全新電影主海報及七大角色海報,由瑪歌羅比(Margot Robbie)主演的《猛》片將是明年春季打頭陣的第一部熱鬧有趣的動作冒險電影,預計將於2020年2月上映。