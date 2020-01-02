【葉問4】李小龍曾用豪宅利誘師父致反目　五大證據揭師徒真關係

《葉問》來到第四集，這個系列無疑是甄子丹的代表作，以一代詠春宗師葉問的生平作故事的藍本。當年2008年上映第一集時，也以李小龍的恩師傳記作為賣點，讓不少人開始更認識葉問。 不過，其實一直以來都有很多傳聞指葉問和徒弟李小龍，現賽中關係不和，甚至指他們已反目成仇，葉問到死都沒原諒他，實際他們的感情是否真的決裂到這地步？不如看看以下5大關於兩師徒的謎團。

《葉問》系列無疑是甄子丹的代表作，雖然戲中有不少橋段都是虛構，與現實有相當大的差別，但他的演出的確讓更多人認識這位宗師。（《葉問4》劇照）

李小龍被指「詠春叛徒」

自2008年開拍《葉問》，讓很多人開始認識這位詠春的發揚人，由於他其中一個徒弟是李小龍，所以大家都比較關心他們二人的關係。對於兩師徒的感情，可算是眾說紛紜，有傳葉問是因為介意李小龍當年曾以一間豪宅，想換取師父拍下全套詠春木人樁法的建議，而因此氣憤。又有指李小龍在美國短暫香港時，曾經挑戰詠春同門，有羞辱師門之嫌，甚至被人封為「詠春叛徒」。

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師徒關係5大謎團

這位徒弟似乎有一系列的「罪名」，令外界猜測兩師徒已反目成仇，葉問到死都不原諒他，但實情又未必如此，原來葉問在多方面引述，都沒有怪李小龍，他們甚至是互相欣賞，對於自己教出這個徒弟也是引以為榮的。以下拆解關於二人的5個謎團，看清他們的思怨情仇。

點撃即睇現實中葉問與李小龍的恩怨情仇？