【葉問4】爛番茄獲90%好評　邊一集得分最高？

日前上映的《葉問4》夾著完結篇以及「宇宙最強」甄子丹最後一部功夫片的氣勢，在各地票房報捷，內地上映7日大收破5億人仔，為這個系列劃上完美句號。

除了在亞洲地區大受歡迎，《葉問》系列於歐美國家亦獲得高人氣，影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）近日公布《葉問4》的「新鮮度」（好評）高達90%，高過同期上映的《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）。