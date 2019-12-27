【葉問4】爛番茄獲90%好評　邊一集得分最高？

撰文：陳穎思
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日前上映的《葉問4》夾著完結篇以及「宇宙最強」甄子丹最後一部功夫片的氣勢，在各地票房報捷，內地上映7日大收破5億人仔，為這個系列劃上完美句號。
除了在亞洲地區大受歡迎，《葉問》系列於歐美國家亦獲得高人氣，影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）近日公布《葉問4》的「新鮮度」（好評）高達90%，高過同期上映的《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）。
《葉問4》在爛番茄暫時獲得90%新鮮度，口碑相當不錯。（網上圖片）
其實4集《葉問》系列電影在爛番茄都獲得不俗評價，第一集獲得85%新鮮度，上集就有78%新鮮度，最高評分要數第二集，新鮮度高達96%，幾乎高過晒所有Marvel電影世界的作品。而票房方面，首集並未有在北美地區上映；《葉問2》收約20萬美元；到《葉問3》就急升至近270萬美元，或與這一集有前世界重量級拳王泰臣（Mike Tyson）參演有關。
電影講到美國人如何欺壓及歧視華人，引起不少爭議。（電影劇照）
陳國坤飾演李小龍在《葉問4》有不少戲份，或更吸引外國觀眾。（電影劇照）
《葉問4》作為甄子丹版本的最終章，好多外國影評人同影迷一樣，對這個系列感到不捨，縱然今集講美國人歧視及欺壓華人的劇情引起不少爭議，但外國影評人似乎不太在意故事合理與否，只要動作場面夠照就冇問題，仲話《葉問4》稱得上是個完滿結局。