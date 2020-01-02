【JOKER】傳續集有小丑女登場　演員人選同華堅馮力士有親？

去年10月上映的《JOKER小丑》有口皆碑，全球票房大收逾10億美元，成為2019年最賣座電影之一。 電影上映不久便傳出開拍續集，導演Todd Phillips亦多次放風話會回歸執導，近日又有新消息指另一個大反派將會加盟，而演員人選仲同男主角華堅馮力士（Joaquin Phoenix）有親！

傳Kate Mara（右）與妹妹朗妮瑪娜的丈夫合作拍《JOKER小丑》續集。（Getty Images）

近日有外媒報導，指小丑女（Harley Quinn）將於《JOKER小丑》續集中登場，不過這位小丑女並非瑪歌羅比（Margot Robbie）飾演的版本，而是「小丑宇宙」中的版本。早前有小道消息指，華堅馮力士太太朗妮瑪娜（Rooney Mara）將會扮演小丑女，不過傳言很快不攻自破，但近日又傳出真正的人選是朗妮瑪娜姐姐Kate Mara。不過網民對這個人選不大滿意，認為她氣質與外貌都不符合小丑女，比瑪歌羅比差太遠。

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Kare Mara與超級英雄電影早已結緣，她在2015年上映的《神奇4俠》（Fantastic Four）中飾演「隱形女」（The Invisible Woman），但這部片口碑奇差，連帶票房亦仆直幾乎未能回本。現年36歲的Kare Mara早於1997年便出道，至今演過60多部影視作品，但名氣及不上妹妹朗妮瑪娜。