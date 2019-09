【Birds of prey】小丑女最新海報曬冷7位要角　最細一個只得13歲

DC在2016年推出的反超級英雄《自殺特攻:超能暴隊》紅起了由瑪歌羅比(Margot Robbie)飾演的「小丑女」Harley Quinn一角,隨後安排推出外傳《Birds of Prey》(and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn,暫譯:猛禽小隊)。官方Twitter今早凌晨12點正公開《Birds of Prey》最新海報,更定於2022年2月7日正式上映,一次過曬冷7位要角!