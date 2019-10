【Birds of Prey】首預告面世　「小丑女」失戀要自強準備大解放

由瑪歌羅比(Margot Robbie)主演「小丑女」Harley Quinn的DC電影《Birds of prey》今日(2日)終於有香港譯名,名為《猛禽暴隊:解瘋小丑女》(Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)),而官方亦於昨日(1日)公開了《猛禽暴隊:解瘋小丑女》的首條正式預告!

瑪歌羅比今次除了是主演更《猛禽暴隊:解瘋小丑女》的監製。(劇照)

今集《猛禽暴隊:解瘋小丑女》主要由「小丑女」作為領頭人,帶領一眾女性角色的組合,跟黑金絲雀(Black Canary)、女獵手(Huntress)與Renee Montoya聯手,要救出一位名叫Cassandra Cain且被黑面具(Black Mask)追殺的小女孩。

瑪歌羅比早前表示不希望拍一部「小丑女」的獨立電影,因為她需要朋友,喜歡跟人互動,所以要拍一部跟其他女生行動的電影。(《猛禽暴隊:解瘋小丑女》劇照)

在預告中,以「小丑女」一句:「你知道甚麼是Harley Quinn嗎?Harley Quinn是去服侍,要是沒有了主人,她甚麼都不是。」作為開始,更甚的是大家都知道今集故事發生在「小丑」和「小丑女」分手之後,加上「小丑女」是個十分需要朋友的角色,她指出自己想要一個全新的開始,就此發現了葛咸城想要解放的女生其實不止自己一人,所以就跟她們一起組隊,再次帶領影迷走入葛咸城。

《猛禽暴隊:解瘋小丑女》

背景音樂極有意義

此外在預告中,以法國女歌手Edith Piaf的一首《Hymne a L'amour》作為背景音樂,翻看歌詞就會明白其實這是代表「小丑女」的失戀心情,在《自殺特攻:超能暴隊》(Suicide Squad)中的她是為了愛人,可以滿足他所有要求,世界上任何問題都不重要,只因為她迷戀「小丑」。而在《猛禽暴隊:解瘋小丑女》中,她跟「小丑」分手後終於得到了解放,更希望可以幫助葛咸城的人,在其中更有散發出優雅的氣氛,不單單只是「小丑女」瘋狂的一面。

其中一部分《Hymne a L'amour》法文歌詞

Peu m'importent les problèmes

Mon amour puisque tu m'aimes

J'irais jusqu'au bout du monde

Je me ferais teindre en blonde

Si tu me le demandais

J'irais décrocher la lune

J'irais voler la fortune

Si tu me le demandais

Je renierais ma patrie

Je renierais mes amis

Si tu me le demandais

On peut bien rire de moi

Je ferais n'importe quoi

《Hymne a L'amour》譯文

我不在乎問題

我的愛,因為你愛我

我會走向世界的盡頭

我會被染成金發

如果你問我

我去拿月亮

我會去偷錢

如果你問我

我會否認我的祖國

我會拒絕我的朋友

如果你問我

我們可以嘲笑自己

我會做任何事情

《猛禽暴隊:解瘋小丑女》最新海報

