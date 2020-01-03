Marvel首位跨性別超級英雄將於《雷神4》登場　傳由變性演員飾演

Marvel超級英雄電影推出十多年來，熱潮席捲全球，電影相繼加入黑人、亞裔等超級英雄角色，Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）上月在紐約電影學院（New York Film Academy）出席活動時，透露將有跨性別超級英雄登場，令整個Marvel宇宙更加多元。

Kevin Feige親口證實MCU將有首位跨性別角色登場。（New York Film Academy 影片擷圖）

奇雲費格進一步指出，在Marvel現正拍攝的一部新片當中，就已經有一名跨性別角色，但他未有透露具體電影名稱。有人猜測這部電影很大可能正是《雷神4》。有外媒指出，電影中包含無翼天使「Sera」這個角色，這是目前MCU中唯一一位跨性別角色，她由原本的男兒身轉為女性，並和雷神的妹妹發展出感情。

在Marvel漫畫中，Sera在她的種族中有着非常特殊的能力，其力量遠在一般戰士之上，因為擁有翅膀，也使得她的機動性非常強；她被困在天堂的一座神廟之內，雷神的妹妹救了她，兩人發展成為戀人。

Marvel 漫畫中，Sera是目前唯一一位跨性別角色。（網上圖片）

不過根據7月時流出的消息，指Marvel為電影物色一名跨性別的女演員，但這個角色叫「Jessica」，年齡20至30多歲，而且必須是變性人。但根據Marvel Studios喜歡放流料的作風，未知這位Jessica會否只是角色化名。