【雷神奇俠4】外媒爆Hela「99%」回歸　姬蒂白蘭芝曾放風望續參演

暫定是Marvel宇宙第四階段的收官作品《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder），電影將在2021年11月上映，屆時影迷除了可以見到多位超級英雄登場外，或者還有不少反派會同場現身。

外國傳媒指Hela「有99%機會」回歸《雷神奇俠》第四集。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

在今年7月舉行的聖地亞哥國際漫畫展上，《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）導演兼在戲中飾演Korg的Taika Waititi在活動上，把雷神的武器Mjolnir送給了飾演Jane Foster的妮坦莉寶雯（Natalie Portman），並預告她在新一集《雷神》電影中將成為Mighty Thor。除了妮坦莉寶雯再度參演外，在《雷神奇俠3》首次登場，由泰莎湯遜（Tessa Thompson）飾演的前聖域界女武神Valkyrie及Korg亦都確認會繼續參演《雷神奇俠》第四集。除了上述三位超級英雄將會出現外，當然還有由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）飾演的雷神。

姬蒂白蘭芝飾演的「死亡女神」Hela在《雷神奇俠3》時首次登場。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

除了超級英雄外，近日，有外國傳媒進一步揭露，由姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）飾演的「死亡女神」Hela或會回歸《雷神奇俠》第四集。對上一次見到Hela，她正在與Surtur 展開對戰，當時Hela試圖阻止Surtur破壞聖域界。隨着Surtur一劍刺入聖域界地殼核心，這地方也瞬間滅亡。當時不少粉絲都認為，Hela也與聖域界一樣，一併消失。

姬蒂白蘭芝曾放話指她希望繼續參演Marvel電影。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

然而，姬蒂白蘭芝在去年9月時出席粉絲活動，當時主持積碧克（Jack Black）問她有否考慮繼續飾演Hela時，她的答案或者已經埋藏玄機。近日有外媒引述消息人士稱，Hela將有99%機會回歸《雷神奇俠》第四集。當時她這樣回答：「你根本沒看到她真的死去，只看到巨大的火焰在她面前墜落。我相信總有退路，但我更確定，前面總有路走，沒有人會知道？我從否定任何事。」

Hela的死一直存在不少爭議。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

其實Hela在《雷神奇俠3》是否真的死去一直存有爭議，當時有網上分析指出，在巨大的火焰墜落前，曾經出現綠色光，這或代表她經傳送門逃走了。之後就引起另一問題，究竟她有否受魁隆的彈指影響，還是鐵甲奇俠的彈指所影響呢？究竟Hela如今在哪裡，相信也是粉絲關心的話題。

在《復仇者聯盟4》時，嘉魔娜與涅布拉曾在Korbin星球對戰。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

除了Hela外，有外媒指《雷神奇俠4》將引入新角色Beta Ray Bill。在早前公布的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）完整劇本中，在該劇本第63頁，嘉魔娜與涅布拉在Korbin星球對戰，她們還殺了Korbin星球上的一隻重型機械士兵。對於Marvel來說，這或許是引入Beta Ray Bill的好機會，因為他是經過科學改造的Korbin改造人。

在原著漫畫中，Beta Ray Bill曾經與雷神戰鬥，並成功拿起Mjolnir。之後Odin知道後，把兩人召喚到聖域界，安排另一場戰鬥。結果Beta Ray Bill再次戰勝雷神。之後Odin認可Beta Ray Bill的能力，並成為雷神的跨種族兄弟。