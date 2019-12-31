【雷神奇俠4】洛基將會有新版本？　Marvel一個方法完美交接

男神湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）由2011年開始在《雷神奇俠》飾演洛基（Loki），憑角色在全球爆紅，也成為MCU最受影迷喜愛的反派。 不過，據外媒報道指湯赫度斯頓飾演洛基的時代即將結束，而Marvel亦都想好了怎樣完美交接，換人出演洛基。

據知，洛基一角將會換人演，不少粉絲都表示很不捨。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

湯赫度斯頓靚仔有型，飾演邪神洛基，帶點不羈的氣質，在全球迷倒不少粉絲。自《雷神奇俠》以來，湯赫度斯頓飾演的洛基已成為最受歡迎的反派。而在《復仇者聯盟4：終局之戰》之後，也會回歸在Disney+的獨立劇集《Loki》演出。

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洛基將會變形

但據外媒報道，湯赫度斯頓飾演的洛基應該要暫告一段落，事關由Taiki Waititi執導的電影《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）將會推出新版本的Loki，該電影將於2021年上映。

有傳，在Disney +的劇集《Loki》中，會有多個洛基變形後的版本，其中一個孩童版的洛基，將會有份在《雷神奇俠4》中登場，而在電影中就會講述洛基被卡在童年版本，無法變回成人版。

據外媒報道，湯赫度斯頓飾演的洛基應該要暫告一段落，事關由Taiki Waititi執導的電影《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）將會推出新版本的Loki。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

Marvel一招完美交接

這樣一來Marvel就可以將洛基這角色完美交接到童星版，讓他在MCU的電影中繼續出現，取代由湯赫度斯頓飾演的大人版洛基。

其實，之前已經曾經有傳湯赫度斯頓打算退出Marvel的電影，雖然因扮演邪神洛基而走紅，但他也相當渴望能嘗試更多不同演出和戲路。2017年他更憑BBC迷你劇集《夜班經理》，獲得「第74屆金球獎最佳迷你劇集或電視電影最佳男主角」，同時又有在百老匯演出舞台劇，男神這樣積極，相信日後會看到更多不同類型的作品，對影迷來說也算是喜訊。