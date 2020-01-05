【三度誘惑】香港史上首部過千萬票房三級片　香艷爆水喉戲成經典

2019年的港產片票房慘淡，頭十位最高收入加埋都不及一部《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），第9、10名更收不到千萬票房。 回想起上世紀90年代，港產片正值黃金時期，1990年上映的《三度誘惑》更成為香港史上首部大收過千萬的三級片，究竟有何過人之處？

李中寧化身「三級Man」相當爆笑。（電影截圖）

《三度誘惑》由何藩執導，說起何導，他是斐聲國際的攝影師，曾獲美國攝影學會連續8年頒發「世界攝影十傑」頭銜，與其他國際級大師齊名。演員出身的何藩，於70年代轉型當導演，專門拍成人情慾電影，《三度誘惑》是他在商業上最成功的作品。

邱月清選美冠軍出身，當年拍三級片引起哄動。（電影截圖）

論劇情，《三度誘惑》的故事相當胡鬧，講述富翁孫某生前留下遺囑，要求長子孫大民必須在35歲前結婚才能承繼遺產，否則全數留給叔叔。然而大民是個對女人零興趣的木訥大學講師，反之弟弟是個風流成性的人物，周旋於不同女性之間。叔叔為了得到遺產，綁架了暗戀大民的女老師，令他不能在35歲前結婚，但卻意外造就二人在一起。

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從來劇情都不是三級情色片的重點，《三度誘惑》的成功在於情慾場面拍得大膽露骨，兩位素人女主角大方四點盡露，但在何藩掌鏡之下，夠看頭之餘又不失美感，仲會花心機在場景設計上。而全片最大亮點一幕，要數1987年亞姐冠軍邱月清的濕身戲。

呢個構圖真係好特別。（電影截圖）

戲中講述邱月清是叔叔派來阻礙男主角結娼的臥底，有日她家中廚房爆水喉，找來男主角弟弟替她修理，豈料越整越衰，全個廚房的水喉爆到黑雨咁，只穿一件單薄白色衫的邱月清全身濕透，盡現其美好身段，之後更與弟弟來一場激烈的翻雲覆雨。

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據悉，身材高挑的邱月清是首位選美冠軍接拍三級片，這一場廚房爆水喉戲當年成為全城熱話，相信亦帶動了不少票房。邱月清其後拍下不少三級片，包括《卿本佳人》、《星期五之舞男》及《剃刀情人》人等，但堅持不再裸露演出，但星途亦隨之而下滑。到1994年上映的《吸我一个吻》中邱月清再次露點演出，但當時已有李麗珍及陳雅倫等當紅艷星，無法引起哄動，邱月清之後逐漸淡出影圈。