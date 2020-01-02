【安樂戰場】強暴場面假戲真做令女演員崩潰　導演曾志偉親認事實

入行40多年的曾志偉，除了是香港影帝外，演而優則導的他亦執導過20多部電影，當中以喜劇佔大多數，但30年前一部題材沉重的《安樂戰場》就意外成為觀眾談論的對象。 這部以香港旅客在菲律賓遭綁架事件，除了跟2010年的馬尼拉人質事件相當雷同外，戲中兩幕強暴戲亦令人議論紛紛，有傳當年曾志偉為求逼真，竟要求演員假戲真做，令其中一名女演員情緒崩潰。

1990年上映的《安樂戰場》被指「神預言」20年後發生的馬尼拉人質事件。（電影截圖）

《安樂戰場》集合不少知名演員，包括身兼導演的曾志偉飾演菲律賓導遊、溫碧霞飾演香港領隊、黃光亮、唐麗球、鄧碧雲、余倩雯及姚正菁等扮演遊客。劇情講述香港旅行團到菲律賓旅遊期間遇上當地政變，遭反政府恐怖分子挾持作人質與警方談判，一行人飽受凌辱，眼見菲府遲遲未有前來拯救，團友齊心協力反抗殺出重圍，最終成功逃出但死傷慘重。

溫碧霞飾演的香港領隊是其中一名倖存者。（電影截圖）

戲中恐怖份子頭目垂涎女團友美色，先強暴了余倩雯，令她身受重傷，之後欲向溫碧霞埋手時，唐麗球挺身而出代替她被侵犯，尤幸在關鍵時刻獲救。早年曾有傳聞指，導演曾志偉為求逼真，要求演員「假戲真做」，眼見女演員被菲律賓演員侵犯，在場的女美術指導大感憤怒，直指曾志偉「無人性」。

點撃下圖睇備受爭議的強暴場面

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余倩雯於《安樂戰場》上映兩年後便淡出演藝圈，未知是否與拍攝的慘痛經歷有關。（微博圖片）

事隔多年，曾志偉接受媒體訪問時就提到，「假戲真做」是真有其事，但並非他強行要求。曾志偉憶述劇本上有兩場強暴戲，第一段拍完效果出色，到拍第二段時打算以「衣服妥當被人拉出去，衣衫襤褸拖回來」的方式簡單交待便算，但女演員表示只有這一場戲當主角，主動要求逼真拍攝，他以「不讓性器官觸及演員重要部位」為底線，拍出最真實的畫面，亦向女演員保證一起看底片，如覺得過火便燒毀這場戲。

一行人被劫持的劇情相當淒慘。（電影截圖）

到正式拍攝時，曾志偉安排女演員做足防走光措施，並建議她先掌摑及踢向對手，讓對方發火更入戲，最後交待一句「有事就大叫救命」後連他亦離場，現場只剩下攝影師與演員。豈料開始拍攝未幾，女演員便開始呼叫，起初曾志偉以為她太入戲未有理會，直至其他工作人員說「死啦」，甚至爆粗，他才驚覺出事，闖進去便看到女美術指導抱著哭成淚人的女演員，大罵他不是人。

戲中菲律賓恐怖分子甚至要求團友自相殘殺，實在令人髮指。（電影截圖）

曾志偉受訪時未有公開女演員的名字，但根據劇情，余倩雯被強暴的畫面明顯慘烈得多，她的尖叫聲亦相當淒厲，看到這一幕時的確令人心酸，而尺度最大的畫面最終沒有收錄在電影中。其實電影本身質素不錯，將人性醜惡表露無違，各演員的表現亦恰如其分，但「假戲真做」一事卻取締了這部電影的本意，變成港產片史上一大八卦材料。