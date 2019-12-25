【上海灘賭聖】台版女主角原來另有其人　清純美貌不輸鞏俐

1991年是周星馳正值事業高峰的一年，總共有6部電影上映，當中包括《整蠱專家》、《逃學威龍》及《賭俠II上海灘賭聖》等大受歡迎的作品。 相信觀眾都記得《上海灘賭聖》中星爺與鞏俐的一段淒美戀情，但原來這部片有兩位女主角，另一位只限於台灣版本出現，究竟有咩原因令鞏俐被消失？

《賭俠II上海灘賭聖》中鞏俐一人分飾兩角「如仙」及「如夢」，與星爺談情。（電影截圖）

90年代初是港產片最輝煌的時代，多個亞洲地區都是港產片的主要市場，尤其台灣對港片去到趨之若鶩的程度，周星馳的電影更是賣座的指標。但由於當年台灣政策不容許有內地演員參演的電影在本土上映，於是《賭俠II上海灘賭聖》找來了一位台灣女演員代替鞏俐，特別拍攝了台灣專屬版本，這位女演員正是玉女歌手方季惟（現改名為方季韋）。

方季惟當年獲封為「軍中情人」及「學生情人」，簡單來說就是女神。（網上圖片）

台版女主角方季惟戲份逐格睇

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現年52歲的方季惟於80年代中在台灣出道，憑著清純外表與出色唱功而迅速走紅，當年王晶點名找她代替鞏俐出演《賭俠II上海灘賭聖》的女主角，粵語版與國語版的主題曲《恨在今天再相遇》及《怨蒼天變了心》都由她演繹。香港觀眾也許對方季惟並不熟悉，但對於台灣的六、七十後男士來說，她是堪比周慧敏的女神級人物。

點擊下圖比較吓鞏俐版本

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方季惟正值事業高峰期，在1992年確診患上甲狀腺濾泡癌，康復後曾短暫復出，但於九十年代出開始淡出演藝圈，往後醉心修佛及學習瑜伽養生，到2005年再次復出拍劇及出唱片，至今仍活躍於演藝圈。