【金球獎2020】Awkwafina成首位華裔影后　《荷里活》封最佳電影

第77屆金球獎在香港時間今早（1月6日）舉行，喜劇或音樂劇組電影獎方面，《別告訴她》（The Farewell）的Awkwafina成史上首位亞裔影后，而泰隆艾格頓（Taron Egerton）就憑《搖滾太空人》（Rocketman），擊敗勁敵《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）的里安納度迪卡比奧（Leonardo DiCaprio）封影帝。

Awkwafina成首位華裔金球影后。（截圖）

今年入圍角逐喜劇或音樂劇組最佳男主角，分別有《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）的丹尼爾格力、《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）的Roman Griffin Davis、《從前，有個荷里活》的里安納度狄卡比奧、《搖滾太空人》的泰隆艾格頓及《Dolemite Is My Name》的愛迪梅菲。最終由泰隆艾格頓奪得。

至於今年入圍角逐喜劇或音樂劇組最佳女主角，分別有《別告訴她》的Awkwafina、《Late Night》的愛瑪湯遜、《神探白朗：福比利大宅謀殺案》的Ana de Armas、《Booksmart》的Beanie Feldstein及《走佬阿媽》的姬蒂白蘭芝。最終由Awkwafina奪得。

泰隆艾格頓首奪影帝。（截圖）

而《從前，有個荷里活》就撃敗《Dolemite Is My Name》、《神探白朗：福比利大宅謀殺案》、《陽光兔仔兵》及《搖滾太空人》，奪最佳音樂劇／喜劇電影。