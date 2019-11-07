《白頭山：火山浩劫》李炳憲河正宇聯手抗末日　秀智首演災難片

韓國震撼災難鉅製《白頭山：火山浩劫》由《與神同行》製作團隊以260億韓圜天價打造，金容華監製，演員陣容堪稱地表最強，當中包括李炳憲、河正宇、馬東石、秀智以及田慧振聯手主演，故事講述位於北韓與中國交界的活火山──白頭山在無預警下爆發，南北韓將須聯手對抗末日危機！

李炳憲和河正宇在戲中飾演南北韓主要交手人物。（影片截圖）

李炳憲和河正宇在戲中飾演南北韓主要交手人物。（影片截圖）

戲中李炳憲飾演北韓大使館秘書長，握有可以阻止白頭山再度爆發的情報，將會秘密與南韓交接，南韓方面則有飾演進行機密任務的南韓EOD（爆裂物處理）的隊員河正宇，二人為了撲殺末日危機，將會放棄南北韓兩國身份上的矛盾，聯手展開拯救任務！

馬東石今次終於唔洗埋身肉搏，打戲就留返俾李炳憲和河正宇。（影片截圖）

馬東石化身地質學教授 秀智演河正宇妻子

反而今次大叔馬東石收起肌肉，終於不用拳頭實打，飾演文質彬彬的地質學教授，由於他已研究白頭山多時，只有他才可找出阻止白頭山全面爆發的理論，成為本次拯救任務中的關鍵人物。另外有「國民初戀」之稱的裴秀智今次飾演河正宇的妻子，一同對抗南北韓所所面臨的末日火山爆發危機，對觀眾而言，今次演員陣容頗為吸引。電影將於2020年元旦日在香港上映。

「國民初戀」秀智飾演河正宇的妻子。（影片截圖）

電影由今年2月開拍，7月完成拍攝，歷時5個月的拍攝，全程有很多危險的鏡頭，拍畢後河正宇幽默地說：「經過5個月的大長征，終於結束拍攝了。當中有許多危險的場面，能平安無事地完成真的很感恩。我們會努力造出一部有趣的作品。」由於戲中大量畫面都須通過特效製作完成，後製歷時差不多一年時間，李炳憲表示這是集結了很多熱愛電影的人的成果，這套電影能表現出多樣性的故事，希望大家都能多多給予支持。