【新異變人】正式預告隔兩年終於面世　網民大讚精彩期待入場

等足兩年，《新異變人》的正式預告終於面世。（電影劇照）

《新異變人》於2017年7月開始拍攝，同年9月殺青並進入後期製作。據悉，導演Josh Boone在拍攝期間曾感到絕望，因為他被迫更改原構思的「全恐怖片」風格，變得更溫和一點，片高20世紀霍士與導演協議後，製作出一個雙方都滿意的版本。但眼見2017年上映的《小丑回魂》（It）獲得票房成功，片商回心轉意讓導演將《新異變人》變返原本的恐怖片風格。

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但由於同公司有《死侍2》（Deadpool）及《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）上映，加上去年迪士尼收購20世紀霍士後，評估《新異變人》沒有票房潛力，認為更貼近恐怖片風格更吸引觀眾，於是要求導演再次作出修改，最終剪輯出一個令迪士尼滿意的版本，並鐵定於今年4月上映。

兜兜轉轉又變返最初嘅恐怖片格局。（電影劇照）

初回預告於前年10月面世，即完成拍攝未幾便推出，但正式預告等到昨日才有得睇，幾乎是恐怖片的格局，內容上更詳細交待各個角色的背景及能力，以及介紹女醫生Cecilia Reyes出場，另外仲有更多造型恐怖的神秘角色現身。不少網民睇完預告都表示期待，大讚營造出恐怖氣氛。