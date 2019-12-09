【黑寡婦】電影角色海報洩玄機　異變人或將首度引入MCU？

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由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》（Black Widow），電影首條前導預告早前出爐。雖然該條預告沒有揭露太多重要線索，但戲中其中一位演員在其社交網站公開電影預告時，竟意外洩露他演出的角色，而該角色還隱藏重要訊息，這或將引入異變人（Mutants），甚至是俄羅斯版復仇者。

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在CCXP上公布的《黑寡婦》全新海報。（官方圖片）

不要誤會，變種特攻（X-Men）不會在《黑寡婦》中出現，然而電影或準備引入俄羅斯版異變人。從《黑寡婦》首條前導預告可以見到，由David Harbour飾演的Alexei Shostakov，他本來是Red Guardian，可是由於有一段時間沒有做超級英雄，所以當他再次穿上代表Red Guardian的盔甲時，自嘲仍然合身，同場由麗素慧絲（Rachel Weisz）飾演的Melina Vostokoff也嘲笑他肥了。其實Red Guardian首次在預告現身才是重點，但一切因為有演員劇透，粉絲才知道發生什麼事。

Oliver Ritchers揭露他就是撞破監獄大門的人。（Olivier Richters Instagram 擷圖）

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當時監獄的大門突然爆開，而Red Guardian也在監獄內，之後預告就好快跳到另一個畫面。原來把大門撞開的人，是由Oliver Ritchers飾演的Ursa Major。在《黑寡婦》的首條預告出爐後，不少演員都有在他們的社交網站上傳該預告，當中包括Oliver Ritchers，他在Instagram寫道，他就是撞開監獄大門的那個人。

據IMDb的描述，Oliver Ritchers的角色是古拉格監獄囚犯。由於Red Guardian也在監獄內，有理由相信Oliver Ritchers飾演的就是Ursa Major。除此之外，他上載了首張的個人電影海報，見到他赤裸上半身，而其中一半是人的身體，另一半則疑似披上熊皮。由於Ursa Major是異變人，所以他具備變身為熊的能力。

Oliver Ritchers上傳的《黑寡婦》個人海報意外揭露了MCU的大計？（Olivier Richters Instagram 擷圖）

原著漫畫中，Ursa Major是屬於俄羅斯Winter Guard的成員之一，其中一個隊員就是Red Guardian。其他成員包括Crimson Dynamo、Darkstar及Nuclear Man，這俄羅斯組織等同於美國的復仇者聯盟。如果Oliver Ritchers的角色是Ursa Major的話，或者Marvel Studios在不久將來會引入Winter Guard。

俄羅斯Winter Guard會引入MCU？（Marvel Comics）

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