【新異變人】改良版試映首獲好評　外媒力撐電影走暗黑恐怖風格

原本由Fox製作兼發行的《新異變人》（The New Mutants）經歷五次改期上映後，近日終於傳出好消息。早前迪士尼為《新異變人》舉行試映會，沒想到，當大家以為迪士尼會放棄這部《變種特攻》（X-Men）系列電影遺作時，試映會後傳出觀眾反應出奇地正面，究竟迪士尼用了什麼魔法把電影起死回身？

《新異變人》由Anya Taylor-Joy（右）及Maisie Williams（左）主演，前者最為人熟悉的作品有《思·裂》及《異能仨》；而後者必定是《權力遊戲》。（《新異變人》劇照）

由《生命中的美好缺憾》（The Fault in Our Stars）導演Josh Boone執導；屬於《變種特攻》（X-Men）系列電影最後一部作品的《新異變人》由Anya Taylor-Joy、Maisie Williams、Charlie Heaton、Henry Zaga及Blu Hunt主演。電影原定在去年4月中上映，但在電影上映前三個月，Fox突然宣布把電影延期至今年2月尾才上映。可是，在去年3月，Fox突然宣布再度改期，在2019年8月上映。然則，隨著迪士尼收購Fox的計劃開始，曾一度傳出《新異變人》將上映無期。直到今年5月，迪士尼完成收購Fox後，宣布電影會如期上映，並安排在明年4月公映。

《變種特攻：黑鳳凰》成為《變種特攻》系列電影票房最差的作品。（《變種特攻：黑鳳凰》劇照）

雖然電影終獲上映日期，但不少人認為迪士尼根本從沒重視此作品，還因為其前作《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）評價極差，導致票房失利。更甚的是，《新異變人》在8月初舉行的試映會續獲劣評，故當時有不少人都認為迪士尼會放棄《新異變人》。然而日前迪士尼再度為《新異變人》舉行試映會，這次終獲得正面評價。

《新異變人》首次獲得好評，有評論非常欣賞電影原本的暗黑恐怖風格。（Twitter 擷圖）

據外國多間傳媒報導，這次改良版由迪士尼主導，她們把《新異變人》所有跟《變種特攻》的線索一併刪走，或指出有機會直接跟Marvel電影宇宙連繫上。據《FandomWire》指出，新版《新異變人》把所有關於《變種特攻》的線索全數刪除，如把「mutant」（變種人）一詞刪走。她們續指出，這些改動明顯是Marvel Studios總裁Kevin Feige希望能把《新異變人》帶到Marvel電影宇宙，甚至把《新異變人》的部份角色引到第五階段或之後階段。雖然《新異變人》劇情仍未公開，但有評價指，電影回復好評是因為電影回歸到原著的暗黑恐怖風格上，所以成功獲得試映者的認同。