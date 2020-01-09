【白頭山火山浩劫】長白山相傳有水怪出沒　專家不排除受輻射影響

《與神同行》導演金容華要以260億韓圜（大約1.8億港元）天價打造的新戲《白頭山：火山浩劫》，自上映以來口碑大好，極速衝破千萬票房。 而原來現實中的白頭山，又稱長白山，位於中國和北韓邊境的界山。這座山除了的確潛在有很強的噴發危機，相傳很多神話故事之外，多年來都有傳天池有水怪存在，更有不少人聲稱目睹並拍下水怪出沒。

河正宇與演對手戲的李秉憲在戲中鬥智鬥勇，雙雙冒險，最後還上演兄弟情。（《白頭山：火山浩劫》劇照）

《白頭山：火山浩劫》是部典型的災難片，戲中不乏有火山爆發、地震、塌樓等場面，除了觀眾會睇得驚心動魄，飾演EOD爆破專家的河正宇以及演北韓核武情報軍官的李炳憲之間的火花，亦都很搶眼，影迷相信都會過足癮。

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相傳長白山天池有水怪 原來同清朝有關？

現實中的白頭山又名長白山，對韓國人來說是神山和聖山，別具意義。但長白山是個活火山，每隔千年便出現一次大爆發，威力就如電影中所指可以摧毀大量土地，造成大量人命傷亡。

自古以來有極多關於這座山的神話和傳說，關於長白山天池水怪的傳說，已經傳了幾百年，生活在附近的人即使未必親眼見過水怪，但都深信天池不是一潭死水，水裡是住了一種神秘又巨大的怪物。這點讓不少人聯想起清朝的歷史，事關清朝統治者指，長白山是滿族的發源地。清朝入主中原後指出長白山是神山，有傳這正正就是清朝的龍脈所在，所以清朝才將封閉長白山超過200年。

現實中的白頭山又名長白山，關於長白山天池水怪的傳說已經傳了幾百年。（影片截圖）

水怪體積大過隻牛？

天池水怪傳足這麼多年，又有不少人表示目睹牠出沒，翻看文字紀錄，有指最早提及天池有水怪的是在1870年，當時有4個獵人話看到水怪，他們深信是龍。之後陸續有很多目擊的故事，例如在1980年，《光明日報》就刊登了一篇「天池怪獸目擊記」的文章，文中指出有人在1980年8月21號早上四點幾，在長白山天池頂部看日出，突然發現湖面上有一個物體出現，其體積大過隻牛、頭部尤其巨型，游動的速度也很高，游過水面時其尾巴更畫出了一線。

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【白頭山火山浩劫】韓國聖山早獲康熙封為神 曾爆發威力波及日本

卡士已夠大夠吸引。（《白頭山：火山浩劫》劇照）

北韓：所謂水怪是國家放養的鱒魚

自此之後，有更多人更頻繁表示看到水怪，總括天池水怪的特徵，大約是指其體型巨大，頭型像牛或者鹿，身體部分就像魚，游泳速度很快，是一頭棕黑色的生物，通常會在8月份出沒。

對於天池水怪，坊間有很多不同的解釋，有專家指出所謂的水怪，很可能是因為被火山的天然輻射影響後，變異的巨型魚類；也有專家表示牠極可能是一篞種體型較大的翻車魚或水獺。也有人說很可能只是大黑熊跳入天池而已，但北韓的專家就指，這個所謂的水怪是北韓放養的鱒魚而已。

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長白山神話多多，天池又相傳有水怪，無論屬真屬假，已吸引很多遊客冒名去當地看個究竟，相信《白頭山：火山浩劫》上映後，會令這座山名氣更高。