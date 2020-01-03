【白頭山：火山浩劫】男神收割機秀智　盤點歷代6位國寶級型男

韓國電影《白頭山：火山浩劫》由河正宇、李炳憲、馬東石、裴秀智和田慧振主演，卡士龐大，該戲是秀智第4套大銀幕作品，雖然戲份不多，不過今次升格做人妻，成功演繹最美人妻，更是由河正宇一手推薦演出該角，兩人首次搭檔，他竟表示跟秀智合作並無甚麼特別，明明秀智是有「男神收割機」之稱，看來差了16歲的兩人有點不過電，不如先重溫一下曾跟秀智有合作過的6位型男國寶級型男！

秀智憑《星夢高飛》（Dream High）成功收割第一位男神金秀賢。（劇照）

1. 金秀賢

秀智於2010年憑韓國女團miss A出道，2011年即接拍《星夢高飛》（Dream High），跟男神金秀賢擔任男女主角，初出道時的她仍有些包包臉，但更添幾分可愛氣質，當中更不乏「咀嘴」戲份，差點令一眾男粉絲崩潰！

秀智收割的第2位男神正是李昇基。（《九家之書》劇照）

2. 李昇基

秀智在2013年的《九家之書》中以古裝示人，成功收割的第2位男神李昇機，直至2019年兩人再度合作拍攝新劇《亡徒覓雪》（VAGABOND），就似是兩人在現代中再續前緣一樣！

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金宇彬患鼻咽癌前最後一套作品《任意依戀》。（劇照）

3. 金宇彬

金宇彬證實患上鼻咽癌前，最後一套作品便是跟秀智拍攝的《任意依戀》，近日男神已經痊癒並準備復工，更透過工作室發放一輯長髮照，是男神特意送給粉絲的禮物。

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