【白頭山火山浩劫】韓式災難片3大指定動作　大肚婆角色有寓意

近年韓國電影圈製作了不少警世的災難片，包括《海雲台》、《鐵線蟲入侵》、《戰疫》、《活埋35夜》、《韓流怪嚇》等等，而2016年上映的《屍殺列車》可謂是最受港人歡迎的電影，不久前更推出了《EXIT：極限逃生》、《搶錢大屍殺》。今次《白頭山：火山浩劫》，同是一貫的韓式災難片，當中有特定的格局，除了埋藏警世提示和政治意味外，仍有3點是慣用的手法！

《白頭山：火山浩劫》現正上映中。（劇照）

今次先以《屍殺列車》、《搶錢大屍殺》和《白頭山：火山浩劫》作藍本。

1. 無敵大肚婆女主角

首先3套韓國電影都有位大肚婆女主角，前兩套都要躲避喪屍的攻擊，爬上爬下之餘更要極速狂奔，少點體力都唔得，引得觀眾每每都很擔心究竟媽媽同BB會唔會出事？BB幾時會忍唔住要出世？

而在《白頭山：火山浩劫》中，首次扮演人妻的秀智就是飾演這位大肚婆，戲中的她揸車避難、意外落海都在所難免，不過最令人出奇的是一名大肚婆掉進漢江後，成功上岸又能到達集合點而零損傷，最多都只是塊面污糟了點，更能捱到最後才陣痛生B，看來已成功取代鄭柔美地上最強大肚婆之名！

+ 7 + 6 + 5

其實孕婦除代表需要保護的角色，亦每每令觀眾看到驚險場面時，會更肉緊。除此以外，有分析指韓國人覺得孕婦懷住的不止是一個嬰兒，是一份「希望」，在情節貼近死亡下有新生兒誕生的場面，會為觀眾帶來一份希望，減去電影那份末日、冇得救的死寂感。

河正宇本來當日就會退伍，但卻臨危受命要進行救國任務。（《白頭山：火山浩劫》劇照）

2. 為女兒化身「超級英雄」

在以上3套戲中，其實孔劉一開始是基金經理只為賺錢；河正宇本來也要退伍；鄭在咏則是為了振興家庭營業的加油站，眾人的原意都不是為了要當甚麼救世英雄，或是要以小我完成大我，但為了親情，尤其是「父女情」，一眾爸爸都化身成超級英雄，為了自己的寶貝女兒都要頂硬上。

而最終孔劉以及《白頭山：火山浩劫》的李炳憲，都是為了自己的女兒壯烈犧牲，韓式災難片結尾始終都要有個人犧牲催淚，來賺取觀眾的淚水。

+ 5 + 4 + 3

馬東石成為近年電影圈的寵兒。（《屍殺列車》劇照）

3. 吉祥物馬東石

第3點比較搞笑，馬東石可謂是近年電影圈的寵兒，多部作品都看到他老是常出現，而在韓式災難片中，他出演了《屍殺列車》和《白頭山：火山浩劫》，其實角色定位有很大分別，前者他是「地上最強老公」，一人單擋成千上萬的喪屍，而在後者他是位地理學者，完全沒有打鬥場面，大大隻的他在面對天災時，更有點怕事且畏首畏尾，跟以往深入民心的形象大有不同！而且似乎只要有他參與，電影在韓國都大收，成為吉祥物般。他接下來的作品中，相信大家都會很期待他在Marvel Studios第4階段的作品《永恆族》（The Eternals）中，扮演Gilgamesh一角的表演。