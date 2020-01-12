【上流寄生族】HBO爭贏劇集版權　奉俊昊親自打造成電影延續篇？

由奉俊昊執導，宋康昊、朴素丹、崔宇植、李善均等主演的韓國黑色幽默電影《上流寄生族》（Parasite）在2019年創下輝煌成績，勇奪第72屆康城影展最高榮譽的「金棕櫚獎」、第77屆金球獎中獲得「最佳外語片」，成為史上首套獲得該兩個獎項的韓國電影，票房口碑俱佳，日前有消息指電影將製作為HBO限定劇。

《上流寄生族》導演奉俊昊。（IMDb）

據外媒報道，Netflix與HBO一直在競爭《上流寄生族》的版權，而奉俊昊最終選擇了後者，他將與知名導演兼編劇的亞當麥奇（Adam McKay）合作，擔任聯合製作人，將電影改編為限定劇，至於劇集的內容目前尚在商討中，不知道是電影之後的延續，還是將原故事改作英文版，唯一可以確定的是劇集將採用英文對白。

亞當麥奇集導演、監製、編劇、演員於一身，他2015年執導的電影《沽注一擲》（The Big Short）曾獲奧斯卡多項提名，2018年的電影《為副不仁》（Vice）亦獲得奧斯卡8項提名，最終獲得最佳化妝與髮型設計。（IMDb）

《上流寄生族》講述住在廉價半地下室的一家四口，原本全是無業遊民。但在長子金基宇（崔宇植飾）隱瞞真實學歷，去到富豪朴社長（李善均飾）家中擔任家教後，一家人的生活逐漸發生變化，隨之引發了一連串意外事件，最終導致了致命的後果。

電影去年10月11日在北美上映後，目前已取得約2300萬美元（約1.8億港元）票房，成為近年在北美表現最好的韓國電影，亦是2019年北美最賣座的外語片。同時，影片在全球累積票房也已突破1.3億美元（約10億港元），是近20年來市場表現最好的金棕櫚獲獎作品，也是奧斯卡「最佳國際電影獎」的熱門候選電影。

宋康昊帶領的一家四口原本非常窮困潦倒。（IMDb）