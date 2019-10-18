【上流寄生族】地底生活真個案　荷蘭男冒充生父迫6子女地底住9年

韓國電影《上流寄生族》，揭示社會貧富懸殊的嚴重問題，一個赤貧家庭用盡方法去寄居在一個富家庭裡，不過更嚇人是，原來外表華麗的大宅，地底竟偷偷住了一對貧夫妻多年，是直正的寄生族。 以為這個故事荒謬？其實現實世界咩都會發生，在荷蘭東北部一個小村莊，近日就被揭發有一男子，村民一直以為他獨居一大村屋，直至村內出現一位「神秘男子」，一宗驚人的新聞終於爆發。

電影的大宅內，有一個極隱蔽的地下室，更住有一神秘男子而屋主從不察覺。（《上流寄生族》劇照）

神秘男子現身村落

話說這個小村落Ruinerwold位於荷蘭東北部，一直平靜安寧，直至突然出現一個「神秘男子」。據荷蘭當地電台「RTV Drenthe」報道，事發於今個月13日，一位蓬頭垢面的男子走進村內一酒吧，一口氣點了5支啤酒，酒吧負責人形容該男子並未見過，而且留有長長亂髮和鬍鬚，身上穿著破爛衣衫，面露困惑神情，好奇之下一問，才發現該年輕男子年約25歲，但從來返過學，而且足足9年冇接觸過外界。

案發的農舍遠離村落，而建築物更被樹林圍住。（影片截圖）

該男子更向老闆稱，自己一直跟眾弟妹住在一農舍的地下室，大家極想結束這種地下生活，作為兄長的他於是逃出地下室求救。酒吧老闆得知後立即報警求助，警方跟隨該男子前往農舍，發現農舍位於村莊邊緣，建築物更被籬笆與一排樹遮擋，地點相當隱蔽。而當入內後，發現一名58歲的男子，而在客廳的櫥櫃後方，發現一座通往地下室的隱藏樓梯，走進地下室便發現男子所講的弟妹，年紀介乎18至25歲之間，一共6兄弟姊妹，部分人甚至沒有出生證明。

「爸爸」並非生父！

農舍的格局跟《上流寄生族》的佈局相當類似，加上地下室內有人長住，完全是電影的設定。原來這是一宗離奇案件，一名男子以「父親」的身份，帶著6名「子女」，一直隱身在當地農舍的地下室長達9年，6名「子女」長年過著與世隔絕的生活。而當警方深入調查後，發現該名58歲男子並非6兄妹的親生父親，而孩子們的生母更在數年前死去，懷疑埋藏在農舍內。

雖然該名25歲的兄長表示是趁年事已高，並因中風不良於行的「爸爸」不為意才成功逃出，到酒吧求救，但經警方調查後，有懷疑眾兄妹到底是自願住在地下室，還是被困當中，而58歲男子因拒絕配合調查而被捕。案件正在調查中，有待進一步消息。