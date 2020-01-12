【葉問4】票房破十億　吳樾亞太影展奪「最佳動作演員」揚威澳門

電影《葉問4：完結篇》剛剛衝破了10億票房，在戲中飾演太極拳傳人「萬宗華」的吳樾，憑與「葉問」甄子丹的精彩對決戲碼，以細膩的招式與凌厲迅速的拳法，瞬間為觀眾留下深刻印象，同時令吳樾人氣爆升。日前吳樾更成功憑電影，在澳門舉行的《第59屆亞太影展頒獎典禮》中奪得「最佳動作演員」獎項，相隔8年再次踏上頒獎舞台，可謂雙喜臨門！

5歲開始習武的吳樾，是國家健將級的武術演員，他精通多項武術，包括刀槍劍擊、太極八卦等，更曾拍攝《賭城風雲II》、《殺破狼·貪狼》、《狂獸》等多套電影。對於今次憑《葉問4》奪獎獲，為演藝事業闖上高峰，他透露奪獎後第一時間致電女兒分享喜悅：「心情非常激動！因為這個亞太影展是由邵逸夫先生在多年前發起，歷史悠久，而且涵蓋著整個亞太國家各種優秀的電影人及電影作品，能夠奪獎心裡非常高興。」

回想起當時跟甄子丹高手過招，身為甄子丹粉絲的吳樾難得與偶像同場「較量」，表示心情既緊張又興奮：「大家都知道丹哥（甄子丹）確實演得很好，我也是他的粉絲，能跟他合作感覺很榮幸；太極拳和詠春打起來是很難去打好的，速度很難配合，但丹哥會互相承讓及配合，令拍出來效果特別好。」原來對決這場戲當時要拍足兩天，但吳樾認為絕對值得，在自己眼中，甄子丹不僅是個專業出色的武打演員，還是個顧家愛妻的暖男，故非常欣賞對方。

原來這場對決戲，足足拍了兩日。（電影劇照）

另外，吳樾過往拍攝的電影不是有得獎運，便是票房大賣。好像三年前跟古天樂合作的 《殺破狼·貪狼》，古天樂便憑該片成為香港金像影帝，今次參演的《葉問4：完結篇》票房又破十億，難怪有內地媒體稱他為「影壇福星」。對此，吳樾謙虛謂：「我沒有因這稱號而感到壓力，我只希望能演好戲，無論文戲還是武戲，有好戲找我參與拍攝，我便會感到開心。（最想跟哪位演員合作？）很多演員都想合作，特別是姜文，因為我很喜歡他！」