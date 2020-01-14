【復仇者聯盟】Iron Man回歸無望？　羅拔唐尼一句令全球粉絲心碎

羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）以「鐵甲奇俠」（Iron Man）一角紅遍全球，更在演繹該角11年之後以《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）正式畫下句點，他先前受訪時，提到「鐵甲奇俠」是否回歸時表示：「什麼事都有可能。」被認為有望回歸Marvel影業，近日「Parade」雜誌專訪詢問他是否願意重返Marvel，他則直接否認：「對我來說，我的戰爭已經結束了，我還有很多事情想做」。

羅拔唐尼「甚麼事都有可能」的言論一出，粉絲即刻認定他有可能回歸。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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羅拔唐尼一番話也證實他先前所說的「什麼事都有可能」，是指他認為「鐵甲奇俠」可以回歸，但他不會再度演出，將另由其他人繼承，不過羅拔唐尼也在訪談中，對「鐵甲奇俠」東尼史塔克（Tony Stark）一角表達濃厚情感，「只有兩個角色會讓我完全陷入狂熱，其中一個就是鐵甲奇俠」，並說另一個角色是《卓別靈傳》（Chaplin）的卓別靈，該片曾為他提名奧斯卡獎影帝。

羅拔唐尼現今只願專心投入《怪醫D老篤》（Dolittle》、《神探福爾摩斯3》（Sherlock Holmes 3）等片，未來還有很多新片計畫，但不包括回歸Marvel影業再演「鐵甲奇俠」。

羅拔唐尼現今只願專心投入《怪醫D老篤》（Dolittle》等新戲。（《怪醫D老篤》劇照）

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