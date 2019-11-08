【復仇者聯盟4】美國隊長連環揭幕後秘聞　最感動一刻竟然係…

最近在Jimmy Fallon的清談節目上，飾演美國隊長（Captain America）的基斯伊雲斯（Chris Evans）分享了一件關於《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的幕後趣事。

基斯伊雲斯作客《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》連環爆《復4》幕後秘聞。（節目截圖）

提到Steve Rogers在電影結局裡將盾牌託付給Sam Wilson的一幕，他表示：「這背後其實是有一段故事的。你知道的，本片的劇本真的保密到家，但他們的確有把我將盾牌託付給安東尼麥奇（Anthony Mackie）那幕的劇本交給我......噢！現在可以把這些事情說出來真的太好了！你知道的，我終於不需要再保密下去了（笑）。」

「但當時我的確知道安東尼麥奇會得到那枚盾牌，而當我們－－這真的是個很棒的故事－－當我們在亞特蘭大進行拍攝的時候，你知道的，我已經事先讀過這個橋段了，而當時我邀請了一些人一起來看場足球賽之類的，第一個到達的就是安東尼麥奇。那時我根本不知道，他其實還未得知那一幕將會發生什麼，但因為他先到了，我便問他：『嘿，老兄，你不覺得那幕超棒的嗎？』」

基斯伊雲斯意外向安東尼麥奇劇透「飛隼」成為美國隊長接班人。（節目截圖）

「他問：『哪一幕？』我便說：『就是我把盾牌交給你的那一幕呀。』他的反應是：『你會把盾牌交給我......？』我便說：『噢不，這下糟糕了』（笑）」

「不管怎樣，接下來我還是跑回房間，把那幕的劇本拿給他看。也因為這樣，我得以看到他首次閱讀那段劇本的模樣。這可是他接下盾牌的那一幕。那時的他真的非常開心，但你知道的，你心裡也會馬上想到：或許、或許我把這個時刻的喜悅從某些人手上搶走了，也許這個時刻理當屬於奇雲費治（Kevin Feige）。但可以和安東尼麥奇共享這一切真的是很棒的一件事情。他真的非常開心，也值得這一切。這是只屬於我倆之間的角色轉換，這真的棒極了。」

於《復3》化灰的超級英雄「飛隼」於《復4》回歸。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

提到電影裡另一個讓觀眾驚喜的重大時刻，主持人Jimmy Fallon也不免好奇地問，對基斯伊雲斯來說，到底是首次拿起美國隊長的盾牌，還是首次拿起雷神之鎚（Mjolnir）的感覺比較棒呢？他沒有猶豫多久，便表示：

是鎚子（笑）

「你知道的嘛，畢竟那枚盾牌本來就註定屬於這個角色，至於鎚子呢，你知道的，這則像是一種毋庸置疑、對他所具資格的一個肯定。所以這真的很棒。而且羅索兄弟（Russo Brothers）也非常清楚該怎麼營造那個時刻的張力，所以我的答案會是那把鎚子。」

美國隊長於《復4》舉起雷神之鎚。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

+ 36 + 35 + 34

【本文獲「Marvel電影世界觀百科」授權轉載。】