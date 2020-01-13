【Morbius】預告畫面率先流出　蜘蛛俠驚喜「現身」

Marvel反英雄電影《Morbius》去年中已完成拍攝，但至今片商仍未推出預告片，令影迷相當心急。 日前有疑似電影畫面在網上流傳，終於可以一睹謝拉力圖（Jared Leto）飾演吸血鬼「Morbius」的造型；而昨日又有預告畫面曝光，驚見與其為敵的蜘蛛俠出現！

日前謝拉力圖的Morbius造型在網上曝光。（網上圖片）

有網民在Twitter戶口上載一張疑為《Morbius》預告截圖，相中可見謝拉力圖身穿疑似橙色囚犯衫走在街頭，旁邊牆上出現蜘蛛俠的壁畫，上面寫著「Murderer」（殺人兇手）一字，證明這部電影與蜘蛛俠「Connected」。

不過，各位Spidey粉絲咪興奮住，壁畫上的蜘蛛俠並非現時湯賀蘭（Tom Holland）的版本，他所穿的戰衣應該是2000年代杜比麥奎爾（Tobey Maguire）的版本，而壁畫的出處其實是2018年PlayStation4的蜘蛛俠遊戲的截圖。

就係呢一幕疑似《Morbius》預告畫面，證明Connect到蜘蛛俠。（網上圖片）

不過，想睇湯賀蘭版蜘蛛俠在《Morbius》出現亦非完全冇可能，事關去年上映的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）中，片尾彩蛋出現杜比麥奎爾版本、J.K. Simmons飾演的報社高層J. Jonah Jameson，而最近就盛傳這個角色將會在《Morbius》現身，或有可能在為蜘蛛俠出現而鋪路。