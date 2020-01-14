【Morbius魔比煞】正式預告連繫MCU引起話題　揭角色五大屈機能力

今年7月上映的反超級英雄電影《魔比煞》（Morbius），於香港時間今日（14日）凌晨公開首條預告片。除了謝拉力圖（Jared Leto）的吸血鬼造型終於正式曝光外，最令影迷興奮的是，兩大與《蜘蛛俠》電影連結的線索。

謝拉力圖飾演的Michael Morbius自小便因患上罕有的血液疾病，外貌可怖。（影片截圖）

《Morbius》的兩分鐘預告基本上已完整交待這個角色的背景，主角Michael Morbius自小便因患上罕有的血液疾病而導致身體殘障，更成為同學的欺凌對象；但他同時亦擁有過人智慧，長大後成為偉大的醫學學者，獲得諾貝爾獎。

為了治療自身疾病，Michael Morbius研究蝙蝠的DNA來製藥，甚至深入蝙蝠洞穴被大量蝙蝠咬而受感染，最後變成擁有超能力的吸血鬼。

由Adria Arjona飾演的Martine Bancroft（左）是主角的戀人，但預告中未見二人有親熱互動。（影片截圖）

點撃下圖睇Morbius有咩屈機能力同預告畫面分析

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之後的鏡頭展示了進化後的Michael Morbius，擁有哪些超乎常人的能力，但更觸動到影迷的是，有一幕他穿上疑似囚衣的橙色衫走在街頭，而旁邊牆壁上出現蜘蛛俠的壁畫，上面更寫著「Murderer」（殺人兇手）。值得留意的是，這個蜘蛛俠並非現時湯賀蘭（Tom Holland）的版本，這套戰衣屬於2000年代杜比麥奎爾（Tobey Maguire）版本的蜘蛛俠，而壁畫的出處來自2018年PlayStation4的蜘蛛俠遊戲截圖。

蜘蛛出現了，Connect到《蜘蛛俠：決戰千里》劇情。（影片截圖）

至於「Murderer」一字，就要追溯返《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）片尾彩蛋，J.K. Simmons飾演的報社高層J. Jonah Jameson在新聞報導中直指蜘蛛俠殺死了積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）飾演的「神秘客」（Mysterio）而成為「Murderer」。這證明《Morbius》的背景設定於《蜘蛛俠：決戰千里》之後，亦確定Sony Pictures的蜘蛛俠電影宇宙與Marvel電影世界（MCU）連結。

禿鷹身穿在《蜘蛛俠：強勢回歸》入獄時的同款囚犯衫，或逃獄出來報仇。（影片截圖）

最後最後，《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）中由米高基頓（Michael Keaton）飾演的主要奸角「禿鷹」（Vulture）在最後10秒驚喜現身，進一步確定兩個電影世界是Connected。禿鷹身穿在《蜘蛛俠：強勢回歸》入獄時的同款囚犯衫，他好可能逃獄出來搵蜘蛛俠報仇。雖然與MCU聯手尚未100%落實，但以上資訊已夠影迷興奮到《Morbius》在7月上映。