【乜代宗師】劉心悠為操肌脹爆兩個碼 　「見到冇件衫啱著想喊」

由黃子華自編自導自演的賀歲電影《乜代宗師》昨日舉行了首映禮，出席者包括黃子華、劉心悠、許紹雄及農夫等。首映禮焦點除了落在男主角黃子華外，女主角劉心悠都搶去不少風頭。她身穿黑色小背心出席首映禮，大騷完美背肌，子華還踢爆她為了這次首映禮，額外訓練多三個月。心悠聽到子華的感激說話，多番落淚。

《乜代宗師》昨日舉行首映禮，集導演、編劇及演員三職的黃子華感謝台前幕後的付出。（陳順禎 攝）

黃子華在《乜代宗師》首映禮上，除了感謝一眾台前幕後義不容辭的幫助外，他特別點名感激劉心悠的付出：「佢唔知咩叫辛苦，在這正式多謝心悠。」劉心悠聽罷感動得淚流滿面。之後她接受訪問時被問到落淚原因，她表示淚水是因為感動及回想拍攝的辛酸：「諗返第一日導演坐低傾這部電影時，其實劉心悠的身形好似吹汽球，脹大了兩碼，之後又縮細。」她表示因拍攝《乜代宗師》徹底認識了她自己的身體，但卻需要付出代價。

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雖然訓練過程非常辛苦，但劉心悠非常感謝黃子華找來專業的導師去教導她，可以在短短的四個月，就見到成績：「其實係一個好濃縮的時間，假假地做了一個拳手。」

除了訓練過程辛苦，劉心悠還表示因為身形脹大了兩碼，家中無人件衫可以穿上：「每件衫穿上去都爆鈕，你會對自己好灰心，但同一時間你會知道自己大隻緊，是一個好的過程。」更有趣是心悠話最辛苦其實是把聲︰「因為每次發力舉重時，都要嗌出來，嗌到聲帶都好累及拆，回家要食喉糖！」

最後，劉心悠表示事前對於黃子華要賣樓拍戲並不知情，知道後非常感動：「當我聽到呢個消息，會好感動。」她還呼籲大家多多支持黃子華的《乜代宗師》。