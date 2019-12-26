【新倚天屠龍記】傳演員名單曝光　古天樂林峯繼《P風暴》再合作

雲集巨星的1993電影《倚天屠龍記之魔教教主》，由王晶執導，李連杰飾演張無忌、張敏飾演趙敏、吳鎮宇飾演張翠山、小昭則由邱淑貞飾演、更有大哥洪金寶，而如今隔足26年，王晶在個人微博宣布「張無忌終於去大都找趙敏了」，明示會開拍2020年版本的《倚天屠龍記》！

《倚天屠龍記之魔教教主》中小昭是邱淑貞的經典角色。（翻攝網絡）

雖然目前未有公布演員名單，只提及張無忌終於去大都搵趙敏，但在網上就有流傳新版的演員名單將會跟當年一樣星光熠熠，有指張無忌由林峯飾演、古天樂飾張無忌父親張翠山，換句話說兩人繼《P風暴》後再度合作，而剛剛拍完《葉問4：完結篇》講明不再拍功夫片的甄子丹則飾演張三豐、Janice Man（文詠珊）飾演趙敏、徐錦江演金毛獅王，對於徐錦江的選角，網民力推他出演，簡直是近乎完美！

據知同戲更會有劉浩龍和張繼聰等，而大陸演員則一個都未知，相信一定會有當紅「流量明星」和「小鮮肉」加盟，但有消息指王晶對演員名單絕對保密，只是對外宣稱「我都唔知道」。

Janice Man出演陸劇《只為遇見你》和《天龍八部》後，在內地人氣急升。（IG圖片）

而今次電影由耳東影業公司主投，製作成本高達約2億人民幣，製作龐大之餘，相信終於可以揭曉張無忌去大都營救六派以及搵返張敏，應該會有個美好的大團圓結局！