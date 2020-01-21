【家有囍事2020】周秀娜自爆對張智霖特別喉擒　陳靜怪家人唔催婚

《家有囍事》系列是賀歲電影的經典，今年由黃百鳴、張智霖、張繼聰、周秀娜、陳靜、譚耀文等人主演的《家有囍事2020》再為大家大放笑彈。昨日（20日）一眾演員齊齊出席首映禮，娜姐同Dada黑白雙煞性感登場，一個騷腿一個騷身材，非常搶鏡！

娜姐同Dada今次在戲中飾演姊妹花，她們都話以前曾經拍同一部戲，但其實今次才真正有對手戲，演姊姊亦很快找到大家的默契。（陳順禎 攝）

娜姐同Dada自爆對住Chilam特別喉擒

娜姐同Dada今次在戲中飾演姊妹花，她們均表示自己笑點極低，拍喜劇其中一個難度就是要忍笑，「因為我們兩個笑點都很低，我們每次拍之前會選擇一個方法，笑晒先開始演戲。」Dada就話有一個另類的方法就是轉移視線，「望望Chilam點解會咁靚仔，點解沒有死角？連扮死都這麼靚仔，每次看到他都會out focus。」

娜姐在戲中與Chilam演情侶，她都大讚對方皮膚很好。（陳順禎 攝）

娜姐在戲中與Chilam演情侶，她都大讚對方皮膚很好，加上今次對住一眾前輩，演喜劇都有乘機偷師。「尤其今次很多前輩，羅蘭姐、詹瑞文、『笑星拍板』的『細龜』黃一山，很多人都值得去學習。」

而Dada就爆戲中其實最性感的是張繼聰，「我都係見過世面的人，但那一幕真的很誇張，我自己都很害羞，那場戲全場的焦點都落在阿聰身上，今次最性感的非他莫屬。」

提到臨近農曆新年，去拜年怕唔怕被催婚和追問感情事？娜姐就話今年主要會留在香港，支持自己的賀歲片同睇其他賀歲電影，但好彩親戚多數不在香港，所以沒有這個煩惱。不過，Dada就話反而會覺得家人不夠緊張，「好像覺得我專注工作幾好，但我希望他們可以關心多點，給點壓力。」