【少女情懷總是M】二階堂富美外國朋友　聞日本經期文化落後嚇親

改編自網路點擊超越2000萬的日本超人氣漫畫，受廣大女孩壓倒性支持的電影《少女情懷總是M》（生理ちゃん），由二階堂富美、伊藤沙莉、松風理咲、須藤蓮等主演，去年11月率先於日本上映。由於題材新鮮，與「月經」視覺化的表現方式相當有趣，令電影得到極佳的口碑。

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這部電影雖然是探討女性的生理期，但不是一部讓男女對立的作品，而是提醒大家就算無法百分之百理解，也要盡量學會體諒他人，不要用自己的偏見看待別人的痛楚，希望女性和男性都能來觀賞。 二階堂富美

談到關於生理期的話題，亞洲國家普遍較為保守，而民風保守的日本尤其嚴重，有否感受到社會對女性生理期的觀感變化？二階堂富美笑說：「生理期這種女性在人生中必經的題材，居然是男性原作者和男性導演，我覺得這點就很跨時代了。」另一位主演伊藤沙莉也表示，現在對身邊的人說：『今日周期性不適，不太方便』的時候，周遭男性的態度有和以前不大一樣，好像比較能理解了。

品田導演：「去年我爭取要翻拍這部小山健老師原創的作品，可是說真的我有點沒把握，是否能好好把至今從未有過的題材真人化，每天都很擔心。幸好有優秀的劇組團隊和演員，以及實體的『月經小姐』誕生，大家一起創作這部電影，現在才能在電影院跟各位觀眾分享，我滿心感謝。」本片將於1月30日於香港上映。

對於不同國家對於生理期的文化及觀念，二階堂富美也表示很希望有機會大家能一起來聊聊「生理經」（《少女情懷總是M》官方宣傳海報）

《少女情懷總是M》目前除了日本外，也發行至台灣、香港、澳門、中國、泰國、柬埔寨、寮國、緬甸…等地，而對於不同國家對於生理期的文化及觀念，二階堂富美也表示很希望有機會大家能一起來聊聊「生理經」。她說：「不同地方會發展出不同的文化，像日本最近流行『布M巾』，我把這件事跟美國朋友說的時候，對方回：『現在才流行？太落後了！』」讓她大感意外，她表示每個國家可能有不同的生理期文化，集合世界各國的女生來聊「生理經」，感覺會很有趣。

電影上映後廣受觀眾喜愛，導演品田俊介非常感謝大家的支持：「片名有點直接又刺激，可能有些人會抗拒，但是正因為如此，我更希望《少女情懷總是M》可以跨越世代和性別，成為很多人了解或思考生理期的契機。」

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