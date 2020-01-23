長澤正美出道20周年大解放　新戲挑戰道德底線發展「母子戀」？

日本女星長澤正美去年憑電影《信用欺詐師：香港浪漫篇》及《假面酒店》獲封影后，演技備受肯定。最近又再接拍新電影《MOTHER母親》（MOTHER マザー），昨日電影公司方面發布了兩張劇照及15秒的最新預告，而長澤正美就在戲中演技大爆發，更跟多個男人發生肉體關係！

新戲《MOTHER母親》由《母親過世時，我想吃掉她的骨灰》及《日日是好日》的導演大森立嗣執導，劇情根據自日本少年殺害祖父母的真人真事改編，而長澤正美就會飾演自甘墮落的母親秋子。她跟兒子周平生活在社會的低下階層，並有一位沒有註冊結婚兼做牛郎的同居丈夫（阿部貞夫飾演），更同時與多名男子發生肉體關係。

電影主要聚焦秋子跟兒子周平之間的關係，因為兩母子相依為命，她非常疼愛兒子。到周平長大後，漸漸對母親產生超乎母子關係的感情，導致周平爆發悲慘事件，並會探討道德倫理的議題。在預告中，長澤正美擺脫了女神形象，除了在夜場飲酒，更與西裝男激吻的親熱場面，還有舔兒子膝蓋的戲碼，全部都非常大膽！另外，新戲是長澤正美出道20周年的作品，接受傳媒訪問時表示今次的角色奇特，一定會努力演好這個角色，而電影將會在今年夏天在日本上映。

電影改編自發生在2018年的15歲青少年殘殺祖父母的血案。（影片截圖）

至於電影改編的倫常血案，於2018年發生在日本埼玉縣「和光市」，一名十五歲少年，竟然對自己的祖父母狠下毒手。少年的祖父上半身有多處刀傷，部份刀傷深可見骨，內臟也被刺破。犯案青年坦承自己是兇手，被問到犯案動機，他直言學校有幾個同學做了無法原諒的事，所以準備殺掉他們：「因為不想連累家人，所以打算殺掉全家人後再去殺同學。」