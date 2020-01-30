【家有囍事】巴黎鐵塔反轉再反轉真人示範　雜耍夫婦高難度接吻

撰文：陳穎思
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1992年上映的《家有囍事》稱得上是港產片史上最成功的賀歲片，除了歸功於一眾演員的精湛演出外，接二連三的笑料亦叫觀眾欲罷不能。
戲中周星馳與張曼玉一幕「巴黎鐵塔反轉再反轉」的接吻場面，成為港產片史上一大經典，但原來現實有夫婦亦會使出這一招，仲玩得更出神入化。
常歡都唔係佢對手。（Cheetah Platt Instagram）
《家有囍事》中周星馳飾演的「常歡」，為追求張曼玉飾演的「何里玉」，專程飛到日本給予對方驚喜，二人在酒店扮荷里活電影《人鬼情未了》（Ghost）做陶瓷，越玩越親密，常歡成功向何里玉索吻，最後更使出接吻絕招「巴黎鐵塔反轉再反轉」，抱得美人歸。
點擊下圖睇呢對夫婦使出「巴黎鐵塔反轉再反轉」
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電影中，星爺與張曼玉要靠吊威吔才能使出「巴黎鐵塔反轉再反轉」，但現實中有對美國夫婦不用特技就能做出一模一樣的動作。從事馬戲團道具生意的Cheetah Platt與Rhiann Woodyard，本身亦身懷絕技，二人數年前旅行結婚，玩勻世界12個國家，在各大景點表演高難度接吻技巧，當中包括「巴黎鐵塔反轉再反轉」，看二人從容的模樣，實在不得不感嘆天外有天、人外有人。
重溫常歡與何里玉的愛情故事
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