【家有囍事】巴黎鐵塔反轉再反轉真人示範　雜耍夫婦高難度接吻

1992年上映的《家有囍事》稱得上是港產片史上最成功的賀歲片，除了歸功於一眾演員的精湛演出外，接二連三的笑料亦叫觀眾欲罷不能。

戲中周星馳與張曼玉一幕「巴黎鐵塔反轉再反轉」的接吻場面，成為港產片史上一大經典，但原來現實有夫婦亦會使出這一招，仲玩得更出神入化。