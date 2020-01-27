【家有囍事2020】張智霖、周秀娜開金口　合唱《相逢何必曾相識》

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《家有囍事》系列電影向來深受香港人的熱愛，由黃百鳴、周星馳、張國榮、張曼玉、吳君如及毛舜筠主演的《家有囍事》1992年版絕對是經典。今次《家有囍事》來到第四集《家有囍事2020》，未知戲中主角之一的張智霖及周秀娜對1992年版本又有多少認識呢？

攝：梁碧玲、黃卓敏、李偉軒

張智霖及周秀娜主演《家有囍事2020》，未知兩人對1992年版的《家有囍事》又有多少認識呢？（梁碧玲 攝）

《家有囍事》當年由高志森執導；並由黃百鳴、周星馳、張國榮、張曼玉、吳君如及毛舜筠等主演。電影當年錄得超過4,800萬港元票房，成功締造票房紀錄。電影當年笑料百出，無厘頭對白惹人發笑。至於今集《家有囍事2020》改由黃百鳴執導，並由張智霖、黃百鳴、張繼聰、周秀娜及陳靜等主演。未知今集主角之一的張智霖及周秀娜對1992年的《家有囍事》認識有幾深呢？

《家有囍事》非常經典，張智霖及周秀娜都成功答對不少問題，但竟有一條問題考起兩人。（梁碧玲 攝）

雖然張智霖及周秀娜成功答中所有問題，但其中一題卻考起兩人。最終，他們要找提示才成功猜中。而他們得知答案後，大笑答案非常有趣，究竟是甚麼問題呢？立即去片！

究竟甚麼事讓張智霖、周秀娜這麼開心呢？（梁碧玲 攝）

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鳴謝：

Hair: Ziggie Law @Muse Hair
Makeup: Hetty Wong
Wardrobe :Junya Watanabe@I.T


Hair by : Amber Tse@IL Colpo Central (On Lan Street )
Make up by : Circle Cheung @NDnCo.
Stylist: Harry Lam
Wardrobe: 3.1 Phillip Lim


Venue：明珠海景

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