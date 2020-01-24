【家有囍事2020】笑聲拍板重出江湖　周秀娜變「乜太」狂打細龜

黃百鳴執導的賀歲片《家有囍事2020》，除了有張智霖、張繼聰、周秀娜及陳靜等主演外，仲有一大班串星輪流現身，包括羅家英、陳淑蘭、羅蘭、詹瑞文、廖啟智、苑瓊丹、張達明、林敏驄、麥包，以及近年甚少拍戲的黃一山（細龜）。

講起細龜，相信觀眾都記得他當年在TVB節目《笑聲救地球》被「笑聲拍板」狂打的經典畫面，相隔30年後，這一幕再次出現在觀眾眼前，立即點擊睇片！