【家有囍事2020】笑聲拍板重出江湖　周秀娜變「乜太」狂打細龜

撰文：陳穎思
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黃百鳴執導的賀歲片《家有囍事2020》，除了有張智霖、張繼聰、周秀娜及陳靜等主演外，仲有一大班串星輪流現身，包括羅家英、陳淑蘭、羅蘭、詹瑞文、廖啟智、苑瓊丹、張達明、林敏驄、麥包，以及近年甚少拍戲的黃一山（細龜）。
講起細龜，相信觀眾都記得他當年在TVB節目《笑聲救地球》被「笑聲拍板」狂打的經典畫面，相隔30年後，這一幕再次出現在觀眾眼前，立即點擊睇片！
周秀娜使出失傳多年的「笑聲拍板」，打到細龜面容扭曲。（電影公司提供）
從劇照所見，周秀娜似為戲中妹妹陳靜出頭，與細龜展開對決，細龜出刀指向她的肚，而娜姐就使出一招「笑聲拍板」，狂打細龜個頭令對方無力還手。鏡頭前的娜姐兇狠非常，但鏡頭後的她其實十分擔心有否打痛細龜，但細龜叫她盡力打，仲話「好細力，似俾蚊咬」。
點擊下圖睇鏡頭前後細龜同娜姐嘅反應
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細龜於90年代活躍於香港影視圈，除了為TVB拍劇及綜藝節目外，亦拍下不少電影，當中以《逃學威龍》系列的「黃小龜」，以及《九品芝麻官白面包青天》「同治帝」等角色最令觀眾深刻。九十年代中細龜淡出香港市場，到英國赫爾大學修讀工商管理碩士課程，並於1999年畢業。回港後曾開設婚紗攝影店，後來北上發展，在內地拍戲及做生意，現為電影公司老闆，仲做埋電影學院客席教授，事業發展有聲有色。