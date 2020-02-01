【叔叔】導演曾邀潘志文及于洋演同志　潘翁：有心理關口婉拒接拍

電影《叔．叔》是今年其中一部備受大家關注的香港獨立電影，故事聚焦老年同志的題材，由太保與袁富華演出戲中長者角色。 兩位男主角在戲中都很放得開，但原來無綫甘草演員潘志文，兩年前曾獲導演邀拍《叔．叔》，「潘翁」坦言自己有心理關口婉拒接拍，最大原因竟不是害怕要演親熱戲，而是因為部戲的戲名。

故事講述講述兩位長者柏 （太保 飾）、海 （袁富華 飾），勞碌大半生，各有家庭、責任及收成，卻在一天突然遇到彼此生命中缺失了的另一半。（《叔．叔》劇照）

《叔．叔》由楊曜愷執導，故事講述兩位長者柏 （太保 飾）、海 （袁富華 飾），勞碌大半生，各有家庭、責任及收成，卻在一天突然遇到彼此生命中缺失了的另一半。多年的壓抑與愛慾，激起了生活中絲絲漣漪，想盡情投入渴望已久的同性愛中，卻真實而殘忍地被道德與家庭牽絆着，到底二人會否坦誠面對自己的情感，他們的愛可能只能苟且或放棄。

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導演曾搵「潘翁」及于洋演《叔．叔》

人稱「潘翁」的潘志文透露，原來他在兩年前曾獲導演邀請，接拍一部男同志電影。「潘翁」表示當時有些猶豫，導演請他和于洋演兩位男同志，我都有問于洋「拍不拍好呢？」。潘翁透露于洋當時指，有錢就拍，如果要拍接吻戲，可以先吃香口膠，沒問題。

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主要是因為戲名《叔．叔》而婉拒

潘志文表示自己對男女同志都不抗拒，只是他後來知道戲名叫《叔．叔》，而他當年拍的《小時候》，在片中角色也是叫「叔叔」，潘翁接受香港01訪問時就透露，「以前年代的觀眾，對於我在《小時候》這個叔叔的角色已經很深刻，所以我有個心理關口，便婉拒接拍。」

他表示自己要顧及當年《小時候》角色「叔叔」的形象，如果「叔叔」現在去拍一部男同志電影，他覺得不太好，「如果戲名不是叫《叔．叔》，而是叫《伯．伯》，我可能會肯接拍。」