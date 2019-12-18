【叔叔】入圍第70屆柏林國際影展 觀摩電影　導演：感到非常榮幸

電影《叔．叔》繼較早前在金馬獎獲5項提名，當中兩位男主角太保與袁富華更同時獲得「最佳男主角」提名，以及剛在韓國釜山國際電影節首映後，電影昨晚 (17日) 再度傳出喜訊，入圍第70屆柏林國際影展觀摩電影（Panorama）。

電影《叔．叔》繼較早前在金馬獎獲5項提名，當中兩位男主角太保與袁富華更同時獲得「最佳男主角」提名，近日又有喜訊。（《叔．叔》劇照）

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由楊曜愷執導的香港電影《叔．叔》由太保、袁富華、區嘉雯、盧鎮業、江圖與林耀聲主演，講述兩位長者柏 （太保 飾）、海 （袁富華 飾），勞碌大半生，各有家庭、責任及收成，卻在一天突然遇到彼此生命中缺失了的另一半。多年的壓抑與愛慾，激起了生活中絲絲漣漪，想盡情投入渴望已久的同性愛中，卻真實而殘忍地被道德與家庭牽絆着，兩個人的愛，只能苟且或放棄。

電影昨晚 (17日) 再度傳出喜訊，入圍第70屆柏林國際影展觀摩電影（Panorama）。（《叔．叔》劇照）

由楊曜愷執導的香港電影《叔．叔》由太保、袁富華、區嘉雯、盧鎮業、江圖與林耀聲主演。（《叔．叔》劇照）

對於新作《叔．叔》入圍第70屆柏林國際影展觀摩電影，導演楊曜愷就表示很興奮：「我及團隊對《叔叔》能夠入圍第70屆柏林國際影展感到非常榮幸，希望藉着這部電影，引起公眾關注這個被社會廣泛忽視的話題。」

導演楊曜愷以淡然的手法，沒有批判，只是將被社會埋沒了的一群，以兩位男主角，柏、海兩個家庭的平常故事呈現出來。當中還是帶出傳統華人社會中，家庭倫理、道德人倫、責任、枷鎖、私慾、人性的矛盾等等讓人思考的問題。

故事講述講述兩位長者柏 （太保 飾）、海 （袁富華 飾），勞碌大半生，各有家庭、責任及收成，卻在一天突然遇到彼此生命中缺失了的另一半。（《叔．叔》劇照）

楊曜愷鮫透露當時拍攝《叔 ‧ 叔》這個故事，是受到一位朋友撰寫的書《男男正傳》所啟發，書裏描寫了很多真實的老年同性戀個案，帶出的問題很發人深省，從而展開了長達一年的資料搜集，個案訪問等等，驚訝地發現，有這麼多的個案，在一張張平凡外表下，隱藏着一顆熾熱的同性愛慕之心。有些受訪者熱衷周旋在攣的社群，但同時又會每隔一段日子，走到母親的墳前懺悔，被這種內外拉扯的張力觸動。

《叔．叔》由高先電影有限公司榮譽發行 上映日期有待確定。