【水行俠】Jason Momoa真身露出！　禿頭潺仔Look嚇親粉絲

美國體壇年度盛事「超級碗」（Super Bowl）於香港時間今日（3日）舉行，除了一埋電影預告於這個黃金時段推出新預告外，亦有不少有趣廣告播出，當中包括「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）主演的地產公司宣傳片。 片中的他驚變禿頭排骨男，仲話呢個先係最真實嘅佢，唔通一直以來的長髮大隻佬形象都係幻覺？

大家認識嘅積遜莫瑪應該係咁樣。（影片截圖）

廣告一開始影住積遜莫瑪揸車返屋企，成班狗仔隊一早企定定等佢，積遜同觀眾打眼色表示無奈。鏡頭一轉就影住一間非常有型嘅豪宅，返到入屋第一件事當然係除鞋鬆一鬆，積遜就話終於可以卸下防範、做返自己。然後奇怪嘅事情發生了，積遜竟然將佢一對招牌「麒麟臂」搣甩，話要Show返自己真實嘅皮膚，然後連六嚿腹肌都撕走埋，真真正正做返自己。

點擊下圖睇水行俠變水皮俠

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當滿身肌肉的水行俠變成竹纖手、螞蟻腰的排骨仔，應該已經嚇死唔少觀眾，但最驚嚇的一幕仲未出現，原來積遜係「地中海」，他隨手撕下假髮變禿頭，仲一臉輕鬆地彈結他，真係俾佢嚇到口都合唔埋。廣告最後仲有彩蛋，積遜的太太Lisa Bonet登場充當健身教練，指導積遜舉起幼過佢手臂的啞鈴，積遜以一雙竹纖手臂出盡奶力舉起啞鈴，但Lisa就以單手輕鬆地拿走啞鈴，相當爆笑。

Jason Momoa應該係咁嘅！（Jason Momoa Instagram）

當然廣告只是利用電腦特技令積遜變細隻，現實中的他在努力操肌準備投入《水行俠》續集的拍攝，若果以上照片太驚嚇，不妨睇返積遜的大隻相定定驚。