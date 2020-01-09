【屍虐實驗室】全球十大恐怖活體實驗　狗狗被割頭後仍可存活？

近日上映新片《屍虐實驗室》（Patients of a Saint）講述一群監犯被迫進行極端人體實驗，但過程出錯令監獄變成喪屍橫行的人間煉獄。 而歷史上，比電影更恐怖的人體實驗比比皆是，視生命如不值一文的渣滓，展現人性最醜陋的一面，以下所提到10個例子，實在變態得令人難以置信。

《屍虐實驗室》講述人體實驗意外造出喪屍而情況失控。（電影劇照）

《屍虐實驗室》於英國擁有近400年歷史的HM Shepton Mallet監獄內取景，也是當地最著名的猛鬼地點，只看環境都叫人毛骨悚然。而劇情講到監獄人員對囚犯進行極端醫療實驗，豈料途中出錯，意外培育出恐怖喪屍，監獄頓變成這群怪物的獵食場。

而現實中，世界各地曾進行不同類型的變態人體實驗，對比電影情節還要誇張，以下提及的十個例子，可謂「沒有最變態、只有更變態」。

1. 人猿合一

1927年，蘇聯生物學家Ilya Ivanovich Ivanov進行人類與靈長類動物雜交的實驗，還一度登上報紙，震驚社會。

據悉，他曾嘗試利用人類精子令雌性黑猩猩受精懷孕但失敗；兩年後找來人類志願者接受人猿精液的受精實驗，但因最後一隻人猿死亡而令實驗終結。

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