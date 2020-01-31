【陽光兔仔兵】納粹邪惡配種計劃　妙齡少女自願獻身軍官

近日上映新片《陽光兔仔兵》（Jo Jo Rabbit）以二戰納粹德國作背景，講述崇拜納粹主義的小男孩，得悉母親在家中私藏猶太少女後，人生信念起了翻天覆地的改變。 電影以輕鬆幽默的手法，去批判戰爭及獨裁議題，時至今日，當年納粹的種種暴行仍叫人心寒，以下提及的配種計劃，絕對是最泯滅人性的反面教材。

《陽光兔仔兵》以幽默手法帶出戰爭及種族主義的禍害，屬笑中有淚。（電影劇照）

上世紀30年代中，納粹德國為提出純種雅利安人（Aryan）嬰兒的出生率，推行一項名為「生命之源」（Lebensborn，英譯為Fountain of Life）的優生計劃。在納粹分子眼中，金髮碧眼的北歐人種為最純種的雅利安人，是高尚的純種，而日耳曼人就是雅利安人的典範。但其實印度及尼泊爾等深膚色的族群也是雅利安人，所以納粹的說法有誤，而現代雅利安人已被「印度-伊朗人」或「印歐人」所取代。

納粹德國行優生計劃，安排少女跟不認識的軍人行房懷孕。（網上圖片）

當年納粹政府旗下有一名為「Bünd Deutscher Mädel」（簡稱BDM）的年輕女子組織，很多崇拜希特拉的少女都會慕名加入，而「生命之源」的負責人就順理成章在BDM尋找合適對象。擁有金髮藍眼的美麗少女Hildegard Trutz，於1936年獲招攬加入「生命之源」，她本身是納粹的忠實勇躉，很樂意為希特拉效力：「我被點名為最完美的北歐女子人辦，因為除了我的長腿和腰身，我擁有最適合生育寬大臀部和骨盆。」

Hildegard Trutz符合「生命之源」計劃的要求，獲國家徵召去配種，她視為無上光榮。（網上圖片）

很難想像，這名18歲少女竟有如此想法，Hildegard Trutz畢業後便毅然加入「生命之源」，成為其中一名配種女子，被安排跟軍官發生性行為，直至懷孕為止。在納粹分子洗腦下，Hildegard Trutz跟其他少女為這個計劃感到自豪，只因可以為國家孕育高尚的下一代，就是無上光榮。

大量妙齡少女淪為配種工具，最大問題是她們不覺得有問題。（網上圖片）

而負責人員配給少女前，都會替她們進行一連串的醫學測試，順便詳細調查她們的背景，最重要確定少女沒有任何猶太血緣。Hildegard Trutz獲確定是完全「清白」後，就被送往德國南部城市Bavaria的古老城堡與軍官行房，同一地方仲有另外40名女生做著相同的事。

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雖然計劃以生育為目標，但會安排女生與軍官先互相了解，Hildegard Trutz憶述：「他們都很高、很強壯，有藍眼睛與金髮，我們有一星期時間挑選喜歡的男人。」城堡內設施齊備，運動場、圖書館及戲院一應俱全，仲有源源不絕的美食及大量工人服待各位小姐，務求在最佳環境下孕育出最優秀的下一代，「那裡的食物是我吃過最好味的，我們都不用工作，有大把工人」Hildegard Trutz說。

納粹德國的暴行真的超乎想像。（Getty Images）

這計劃最恐怖的是，女生不會因為出賣肉體而感到羞恥，Hildegard Trutz表示：「我們都完全相信這個計劃的重要性，我們不感到一點恥辱或束縛」。經過三次行房後，Hildegard Trutz便成功懷孕，9個月後順利誕下男嬰，但她只能跟兒子相處兩星期，之後男嬰就交給政府，她跟兒子及兒子的生父，此生都不能再見面。

納粹要向猶太人進行種族清洗，《陽光兔仔兵》中的小小男主角跟猶太少女相處後，受到很大衝擊。（電影劇照）

Hildegard Trutz並不介意骨肉分離，更樂意再次為國家生育，但後來她愛上了一名年輕軍官並結婚，她無法繼續為國家「效力」。其丈夫得知她曾參與「生命之源」計劃，亦只敢怒不敢言。據悉，估計約有2萬名嬰兒透過「生命之源」計劃出生，戰後大多由不同家庭收養。