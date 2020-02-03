小兄弟耗時8年製作山寨版《反斗奇兵3》　神還原獲網民激讚

2010年上映的《反斗奇兵3》（Toy Story 3）被影迷視為系列中最出色的作品，尤其焚化爐一幕及感人結局，觀眾奉為兩大經典場面。 事隔十年，美國有對小兄弟花了8年時間，費盡心機自製實物版《反斗奇兵3》，100%神還原獲網民激讚，連迪士尼都話要為他們發行這部山寨作！

McGrew兄弟花8年時間自製實物版《反斗奇兵3》，由細細個變大個仔。（網上圖片）

來自美國愛荷華州的Mason McGrew與Morgan McGrew，是一對熱愛Pixar動畫作品的兄弟，更是《反斗奇兵》的超級粉絲。10年前上映的《反斗奇兵3》成為兄弟倆的最愛，二人忽發奇想，挑戰以Stop Motion（定格動畫）形式，自製實物版《反斗奇兵3》。由片頭的迪士尼城堡、Pixar的枱燈，到胡迪、巴士光年及翠絲等每一個角色，兄弟倆都用自己的方法一一呈現出來。

McGrew兄弟話想證明俾大家睇，有志者事竟成。（Twitter圖片）

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連片尾都做足。（影片截圖）

由於Stop Motion要靠一張張相片結合成影片，加上沒有特效加持，兄弟倆單憑一部iPhone，花盡心機還原動畫的每一個細節。雖然製作並非最精良，但心思、心機與心意就一定滿分，拍兩、三秒的鏡頭要花6至8小時，難怪用上8年時間才能完成這部作品。影片於上月25日上載到YouTube，至今點擊率達165萬。除了獲得網民及媒體關注，連大老闆迪士尼都表示欣賞McGrew兄弟的心思，官方准許他們發行這部作品，讓兄弟正式圓夢。