【陽光兔仔兵】美國學者神預言希特拉下場　仲大爆其變態性癖

近日上映的《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）以二戰納粹德國為背景，講述一向十分崇拜希特拉（Adolf Hitler）的小男孩Jojo，自從發現家裡來了一名猶太少女後，其價值觀與人生如何翻天覆地。 後人除了研究希特拉的戰爭惡行外，對他的私生活亦十分好奇，美國一名心理分析家就聲稱一早預測到希魔會自殺身亡，仲大爆他有變態性癖。

Walter Charles Langer不止預言希特拉的下場，更大爆其變態性癖。（網上圖片）

Walter Charles Langer於二戰時期效力於美國戰略情報局（Office of Strategic Services，即中央情報局前身），專門研究希特拉的心理狀況，他曾斷言希特拉自殺是「最合理的結果」，果真一語中的。戰後Walter Charles Langer發表了一份名為《The Mind of Adolf Hitler: A Secret Wartime Report》的報告，當中提到希特拉的一些令人相當震驚的變態性癖好。

有指希特拉喜歡被女伴虐待。（Getty Images）

原來希特拉有嗜糞癖（Coprophiliac），喜歡讓女人在他身上排便，碰到糞便就會令他有性興奮。此外，希特拉亦鍾情於暴力性遊戲，要求女伴殘暴地踢向他，德國電影女明星Renate Müller曾爆料指，有一晚跟希特拉上床時，被迫要狂踢他的身體。Walter Charles Langer指希特拉不能享受正常的性生活，變態性癖代表他私底下希望被踐踏。

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另一著作《Hitler’s Last Day: Minute by Minute》就指出希特拉患有尿道下裂（Hypospadias）導致生殖器官天生畸形，除了比正常人尺寸小，亦只有一顆睪丸。而前納粹份子Ernst Roehm就透露希特拉喜歡農村女孩：「她們在田裡彎低腰工作時，可清楚看到她們的臀部，這就是希特拉喜歡的，由其是（臀部）又圓又大的。」

希特拉的初戀情人Geli Raubal。（網上圖片）

希特拉的妻子Eva Braun跟其初戀情人幾似樣。（Getty Images）

希特拉嗜好變態性癖，但亦有指他是一名痴情漢子，他的初戀名叫Geli Raubal，是其同父異母姐姐的女兒，雖然是近乎亂倫的關係，但希特拉對這位女子痴心一片，經過一輪狂追後抱得美人歸。可惜希特拉的佔有欲太瘋狂，美麗的Geli吸引了不少男士埋身，希特拉派人監視女友的一舉一動，又命令她時刻報告行蹤，最終令初戀情人走上絕路。1931年，當時只有23歲的Geli吞槍自盡，有指希特拉因Geli的死傷心欲絕，往後變成素食主義者。