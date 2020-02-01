陽光兔仔兵影評︳納粹兒童訓練營笑點處處　幽默中藏催淚彈

意外的是Taika Waititi以輕鬆活潑的德國版披頭四歌曲〈I wanna hold your hand〉為此開場，隨即故事轉到納粹的兒童訓練營，讓我們一探納粹的殘酷，竟然訓練小孩成為殺人機器，Taika Waititi則繼續以輕鬆基調為主，大開各種政治不正確的玩笑，並讓幻想中的「希特拉」正式登場。

《陽光兔仔兵》獲得80%爛番茄新鮮度的好評。（截圖）

想成為納粹的小男孩，搭配一個想像中的希特拉，他們之間會有什麼故事呢？

以下內容含《陽光兔仔兵》劇透

看似荒誕的寫實歷史中，《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）緊抓著二戰末期德軍即將戰敗的歷史，想要成為納粹勇猛殺敵的小男孩Jojo（Roman Griffin Davis飾演），生活有些困頓但有著慈愛的母親Rosie（Scarlett Johansson飾演）陪伴，讓《陽光兔仔兵》充滿一種類似Wes Anderson拍攝《小學雞私奔記》的奇幻成長故事，孤獨的小男孩更有著想像中的戰爭英雄希特拉陪伴，Taika Waititi親身飾演該角，風格滑稽逗趣，為了證明他是想像中的角色，還不斷抽菸強調已是成人（然則現實中的希特拉並沒有抽菸習慣）。

戲中的希特拉由導演Taika Waititi扮演。（《陽光兔仔兵》劇照）

故事不會永遠都是夢幻，正當Jojo發現躲在閣樓的少女Elsa（Thomasin McKenzie飾演），一切風雲變色，渺小如他不知如何相處，更因此陷入初戀的悸動，這讓《陽光兔仔兵》能夠同時在殘酷的戰亂世界裡面握有渺小的溫柔，透過一個德國金髮小孩的眼睛，看見這個世界無論如何，都是好的。

但如果僅是這樣，就太小看Taika Waititi這個天才怪導了，Rosie無疑是穿針引線的重要角色，光見她抹起灰燼模仿丈夫，陪著小孩一同起舞，同時分飾兩角，可愛極了。Rosie也不僅是演技展現，更幫助Jojo長大成人保有善念，也幫Elsa了解如何成為一個女人。

Scarlett Johansson自《復4》後回歸基本步，演出多部小品電影。（《陽光兔仔兵》劇照）

Rosie要Jojo看待那些被吊死的人，那是世界的醜陋，卻也是真實。《陽光兔仔兵》在輕盈的喜劇橋段也能適時安排緊張橋段，一如蓋世太保的到來，喜劇與驚悚相互穿插，不得不說Taika Waititi真的純熟於玩弄觀眾情緒，在那場查勤戲之後，電影最後二十分鐘講述德軍如何戰敗，沒有過多的批判，甚至直指美軍也是粗暴的人，再度陷入矛盾心態，到了最後，究竟誰才是對的呢？

電影動人的是透過一個小男孩的眼睛，去看待成人世界的消亡，也許遊戲、流行音樂與舞蹈，才是能夠左右整個人生的關鍵，《陽光兔仔兵》先丟出了一個「對立」的議題，又用愉快的方式去解決，誰說我們就必須鬥得至死方休呢？

《陽光兔仔兵》先丟出了一個「對立」的議題，又用愉快的方式去解決。（《陽光兔仔兵》劇照）

這樣說來，《陽光兔仔兵》提及的「擁抱」，也能夠引起觀眾的共感，Rosie曾在陪伴Jojo回家時，向一群戰敗的年輕人疾呼，要他們回家去親吻自己的母親吧，Jojo的胖男孩好友Yorkie也在最後再次出現，已經褪下軍服，並開心向Jojo說：

我要回家親吻我的母親啦。

人類再多的爭執與動亂，也比不過一個吻。

《陽光兔仔兵》提及的「擁抱」，也能夠引起觀眾的共感。（《陽光兔仔兵》劇照）

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