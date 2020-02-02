【陽光兔仔兵】傳希特拉戰後未死　隱姓埋名在阿根廷活到128歲

近日上映的《陽光兔仔兵》（Jo Jo Rabbit）大獲好評，被指有力問鼎奧斯卡各大獎項。電影以輕鬆幽默的手法，呈現出小孩如何在二戰時期的納粹德國中自處。 歷史告訴我們希特拉在1945年4月30日、蘇聯攻佔德國柏林後，在地下室開槍自殺。多年來不少都市傳言指這位大魔頭詐死，其實一直隱姓埋名過活，仲話佢活到過百歲，究竟係真定假？

當年希特拉與結婚僅40小時的妻子Eva Braun一同自殺。（Getty Images）

希特拉（Adolf Hitler）生於1889年4月20日，年青時參加過第一次世界大戰，戰後決定加入納粹黨前身的德國工人黨，並於1921年成為黨領袖，此後扶搖直上成為德國總理，讓納粹一黨專制，埋下第二次世界大戰爆發的種子。二戰起初勢如破竹，到後期苦戰蘇聯加上美國介入，希特拉眼見大勢已去，與結婚僅兩日的Eva Braun一同自殺，希特拉開槍打中太陽穴當場死亡，終年56歲。

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阿根廷作家Abel Basti聲稱希特拉扮死逃離德國。（網上圖片）

以上所述的被納入為正史，但外界對於希特拉之死就有很多陰謀論，阿根廷作家Abel Basti在著作《希特拉在阿根廷》中提到，希特拉在1945年花上近千億美元來保命，並與妻子由柏林逃亡到阿根廷，隱姓埋名到1964年才死去。但年前Abel Basti推出該書的修訂版，指希特拉獲得前巴拉圭總統Alfredo Stroessner Matiauda的幫助，在巴拉圭活到82歲。

Simoni Renee Guerreiro Dias提供張相朦到咁，話係邊個都得啦！（網上圖片）

2014年，巴西一名新聞系研究生Simoni Renee Guerreiro Dias出書指希特拉當年扮自殺，實情是逃到巴西中西部的馬托格羅索州化名隠居，最後於巴西與玻利維亞的邊境小村去世，活到95歲。該名作家聲稱曾與希特拉合照，以此證明其說法屬實，又稱希特拉得到梵蒂岡盟友給予一張藏寶圖，才選擇前往西巴。

呢位就係聲稱自己係希特拉嘅Herman Guntherberg。（網上圖片）

希特拉的死亡傳聞越吹越奇情，到2017年他「本人」更現身說法！居住在阿根廷Salta的一名128歲老人，自稱是希特拉，於1945年持假護照到阿根廷定居，護照上所使用的名字為「Herman Guntherberg」。他解釋突然出現的原因為，以色列情報和特殊使命局「Mossad」在2016年取消追殺納粹戰爭罪犯的政策，讓他安心現身，更打算推出自傳：「我被責備犯下許多從未犯下的罪行。正因如此，我大半生的時間不得不躲避猶太人，所以我已經得到了懲罰。我被描述為一個壞人，那只是因為我們輸了二戰。當人們讀到以我的立場講述的故事後，它將改變看待我的方式。」

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可是這位「希特拉」很快被便篤爆做假，而爆料者正是其妻子，她透露丈夫曾經是納粹分子，年前患上老人痴呆症，自認為希特拉只是出於負疚。事實上，二戰後很多納粹分子逃亡到南美，所以有關希特拉仍在生的傳聞都在當地出現。而前年有報道指，法國研究人員得到俄羅斯方面授權化驗希特拉的牙齒與頭骨碎片，確認希特勒已經於1945年身亡，死因為服食氰化物及開槍雙料自殺。