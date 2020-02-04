【阿森一族】27年前曾預言武漢肺炎？　主角同警察都無一倖免

武漢新型肺炎肆虐，在全球多國擴散，近日就有粉絲指出，過去曾經多次預言大事成真的美國卡通《阿森一族》（The Simpsons），原來早在27年前已經「神預言」過類似的疫症會由亞洲傳入美國，消息震驚不少網民。

1993年的一集《阿森一族》，故事講述有病毒經日本的包裹傳到美國。（影片截圖）

《阿森一族》粉絲發現該集數，是1993年播出的第4季第21集《Marge in Chains》的劇情，講述一種病毒由由亞洲傳入美國，疫症之後大規模擴散。該集的病毒名叫「大阪流感」（Osaka flu），由一個在日本工人在處理榨汁機時將其病毒傳到國外，繼而爆發疫情。

點撃即睇《阿森一族》點樣神預言：

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網民：「《阿森一族》27年前就知道！」

這集內容最近在網上瘋傳，有網民直指「《阿森一族》又預言成真，嚇壞我了」、「27年前就知道，太可怕！」、「《阿森一族》來自未來的嗎？他們預計到特朗普當總統、拜恩身亡和現在的冠狀病毒疫情。」

其實，卡通《阿森一族》過去曾多次被指神預言，早在2000年的一集卡通，就預言特朗普會成為美國總統，結果特朗普真的成為了總統；2005年又曾在劇中預言加拿大會將大麻合法化，結果加拿大的確在2018年推行合法銷售「休閒類大麻」。