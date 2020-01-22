【武漢肺炎】《世紀戰疫》SARS為藍本　香港取景諷政府處理僵化

「日日口罩不離身，切記洗手」的時代似乎要再度來臨，香港人對於2003年SARS的疫情一定不會忘記，最近內地爆發武漢肺炎，持續有各國各地的人感染，事情讓全球關注。 其實，2011年上映的電影《世紀戰疫》（Contagion）就曾經以當年香港SARS的疫情作為藍本，戲中提及很多關於政府隱瞞消息及冷處理的情節，更有不少場口都在港拍攝，絕對值得影迷留意。

麥迪文（Matt Damon）的妻子桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）不幸中招離世，他設法盡力保護其他家人。（《世紀戰疫》劇照）

《世紀戰疫》由史提芬蘇德堡執導，麥迪文（Matt Damon）和琦溫斯莉（Kate Winslet）主演，香港演員徐天佑和何超儀都有份演出，在戲中飾演兩姊弟。

故事講述發生一場類似「SARS」的大型疫病，在全球爆發，故事以世界疾病控制中心的多個醫生作為主線。電影以香港及澳門作為疫情的源頭，但疫情失控，之後爆發到世界各地，連紐約、東京、倫敦等地都有人感染。

電影諷刺政府起初輕視疫情

對於香港觀眾來說，這部電影相信會看得相當投入，事關當年03年SARS一役，大家都依然印象深刻。電影除了集中寫到主角Mitch Emhoff（麥迪文飾演）愛惜家庭，在生死關頭下保護家人的親情故事，片中也有提到很多關於政府起初輕視疫情，準備和應對不足的態度。

電影中Kate Winslet飾演醫護人員，就算病毒如此強勁，但她仍然在前線緊守崗位。（《世紀戰疫》劇照）

在香港實地取景

《世紀戰疫》提到政府面對疫情思維僵化，應變不足，例如有公共衛生官員推遲改變購物中心的關門時間，要去到感恩節購物高峰之後。官僚主義的制度、政治的用人唯親等，都直接影響了各國控制疫情的進度。據知，《世紀戰疫》2010年9月在香港拍攝，持續拍了大約兩星期，香港仔的珍寶王國、香港國際機場、洲際酒店和瑪嘉烈醫院也是電影取景之地。

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原來背後有重大陰謀

戲中祖迪羅（Jude Law）飾演記者及blogger「Alan Krumwiede」，但其實他卻是事件中一個最關鍵的陰謀論者兼造謠者。祖迪羅一開始指疫症的病毒是來自日本，之後又話是生化武器，但其實一切是未經證實的消息。當政府及藥廠成功研發出疫苗，他又指政府其實根本未知藥物的副作用，匆忙研發下的疫苗不可信，說服市民不要服用。

最後，他甚至聲稱自己都也是感染者，服用一種「連翹」的藥物而康復，呼籲大家購買。原來背後的最大陰謀，是他與基金經理合作，設法想推高那間藥廠的股價。

「小辣椒 」 桂莉芙柏德露 （Gwyneth Paltrow ）是病毒的「 零號病人」，是感染的源頭。（《世紀戰疫》劇照）

當年香港爆發SARS，被稱為疫阜，各國邊境和機場都嚴陣以待，香港醫護人員面對疫情時的英勇，大量無辜生命犧牲，香港人對這一切還瀝瀝在目。十七年後，武漢肺炎爆發，大家都擔心會有翻版SARS發生。

看到《世紀戰疫》的故事，相信大家都會身同感受，歷史總是在重演，同時也會感到很諷刺。