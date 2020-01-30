【武漢肺炎】《極度驚慌》政府刻意隱瞞　患者中招後接吻睇戲散毒

武漢肺炎在全球肆虐，世界各國都出現確診案例，現實中的疫症蔓延，令影迷對關於傳染病或疫症的電影更感興趣。 一部1995年上映的作品《極度驚慌》（Outbreak），講述一種致命性的病毒，在美國的一個小鎮上爆發，引起了大量平民死亡。電影當年獲得高票房，並贏得多項電影大獎，最近也再次讓登上熱搜，不少影迷都翻回來重看這部片。

1995年上映的作品《極度驚慌》（Outbreak），講述一種致命性的病毒，在美國的一個小鎮上爆發，引起了大量平民死亡。（《極度驚慌》海報）

全球各地出現多宗由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」個案，疫情持續散播，讓世界各地的人民都人心惶惶。關於防疫的電影引起影迷關注，1995年的電影《極度驚慌》雖然是多年前的作品，但也重新登上iTunes租看排行榜第86名。

《極度驚慌》的靈感來自伊波拉病毒爆發的危機，故事一開始提到一種伊波拉病毒，於1967年在非洲的叢林被發現。（影片截圖）

政府有意隱暪疫情

《極度驚慌》講述來自非洲扎伊爾的一種致命性的病毒，在美國一個小鎮爆發，這種伊波拉病毒（劇中改為莫塔巴病毒）接連在社區人傳人地爆發，美國陸軍傳染病醫學研究院的病毒學家趕緊調查，希望查出病毒的源頭，過程中更發現政府背後的大陰謀。

電影開首講述大半個軍營的人都感染了，結果政府最後決定扔下一個炸彈，把整個軍營炸毀，把有病與沒病的人都炸死了，鏡頭一轉故事就來到90年代。（影片截圖）

一個炸彈把有病沒病的都炸死

據知《極度驚慌》的靈感來自伊波拉病毒爆發的危機，故事一開始提到一種伊波拉病毒，於1967年在非洲的叢林被發現，大半個軍營的人都感染了，不斷有人因病死去，醫生也找不到方法醫治，只是提取了被感染的血液樣本。政府最後決定扔下一個炸彈，把整個軍營炸毀，把有病與沒病的人都炸死了，整件事就似被瞞天過海了。

故事由1967年轉眼來到90年代，病毒進化並再次在社區爆發，研究人員意外被針筒刺傷也遭感染。（《極度驚慌》劇照）

《極度驚慌》由德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）、雲妮羅素（Rene Russo）以及摩根費曼（Morgan Freeman）主演，雖然已是25年前的電影，但題材現在看起來也不覺過時。

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