【奧斯卡2020】未婚妻前變粉絲　華堅馮力士︰約會前上網偷看資料

一直是賽前大熱、憑《JOKER小丑》（Joker）橫掃多個影展獎項的華堅馮力士（Joaquin Phoenix），不負眾望成為第92屆奧斯卡的最佳男主角，終於一嘗奧斯卡影帝滋味。 飾演JOKER的他，完全表現出對世界那份絕望，性格暗沉帶點瘋狂，但原來戲外他是一個名副其實的暖男，與未婚妻《龍紋身的女孩》的朗妮瑪娜（Rooney Mara），更有段似是小說劇情的浪漫情史。

憑《JOKER小丑》（Joker）橫掃多個影展獎項的華堅馮力士（Joaquin Phoenix），不負眾望成為今屆奧斯卡的最佳男主角。（《JOKER小丑》劇照）

華堅馮力士在《JOKER小丑》的演出之所以獲得如此成功，絕對要歸功於他的出色演技，完美演釋出主角Arthur Fleck，面對社會欺凌和不公的壓抑，痛苦、矛盾把他推向逐漸黑化的世界。華堅馮力士出道以來，飾演過不少陰沉角色，總是給人一種憂鬱和內斂的印象。

祖昆馮力士（Joaquin Phoenix）憑話題作《JOKER小丑》大熱封帝。（影片截圖）

私底下是個浪漫暖男

但原來華堅馮力士對住所愛的人，卻是非常浪漫，每次與未婚妻朗妮瑪娜一起，他總是笑得最開懷。

現年44歲的華堅早在2013年因為拍攝電影《觸不到的她》（Her），認識比自己年輕10年的朗妮瑪娜。雖然當時二人沒有即時成為情侶，但外界都估計當下二人已彼此萌生愛火。

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似小說情節的愛情故事

華堅接受訪問時曾提過，初時接觸朗妮時覺得她很冷漠，還以為朗妮是看不起自己，後來才知道她只是害羞。「她是唯一一個女孩，我會在網絡上查找她的資料。當時我們只是朋友，只以電郵交談，我從來沒有試過這樣。」

外表強悍的華堅馮力士，甚至坦言自己就似害羞的小男孩一樣，忐忑不安擔心自己拍攝時，有否在對方留下壞印象。

原來華堅馮力士戲外是一個名副其實的暖男，與未婚妻《龍紋身的女孩》的朗妮瑪娜（Rooney Mara）人前人外都好恩愛。（rooneymaradaily/IG圖片）

浪漫得就似小說裡才會發生的情節，但二人直至數年後重逢，拍攝《耶穌的女門徒》（Mary Magdalene）時才正式撻著，2016年尾開始交往，拍拖3年，上年宣布已經訂婚。

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二人外型和個性都好合襯

朗妮瑪娜出身自豪門，曾祖父和外曾祖父是美式足球紐約巨人隊和匹茲堡鋼人隊的創辦人。憑2011年的《龍紋身的女孩》成名的朗妮瑪娜，是位性格型演員。

華堅與朗妮無論外型定個性都很合襯，拍拖前後都多次合作。據知，華堅有時會向導演提議女主角可找朗妮演出，在2018年二人再合作喜劇電影《笑畫人生》。

朗妮瑪娜出身自豪門，憑2011年的《龍紋身的女孩》成名。（rooneymaradaily/IG圖片）

公開愛的宣言

對住未婚妻，華堅總是浪漫又溫柔，早前他在多倫多影展奪得「演員成就獎」時，不忘在台上向朗妮瑪娜讀出愛的宣言，「某個地方有一隻龍，我想脫下她的翅膀，用毛氈把她綁起來，然後永遠跟她睡在一起，我愛妳，謝謝妳」，甜蜜到羨煞旁人。

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一齊走上街頭爭取權益

回望他們相戀三年多以來，經常都互相支持出席公開活動、一起出外散步、甚至一起走上街頭為拯救動物而發聲等等，由外型、到性格、靈魂、喜好上都如此配合，難怪有認識兩位的友人都透露，他們就似活在一個愛的泡泡裡，享受沒有其他人打擾的二人世界裡。