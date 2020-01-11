【JOKER小丑】金球影帝華堅馮力士參與示威被捕︰有些事無可避免

荷里活男星華堅馮力士（Joaquin Phoenix）早前憑《JOKER小丑》在第77屆金球獎頒獎典禮上封帝，不論是戲內戲外他都身體力行，勇於發言，不過昨日（10日）參與示威活動後，隨即被警方以涉嫌擾亂秩序拘捕！

華堅馮力士應珍芳達呼籲，親力到場支持「Fire Drikk Friday」的集會。（Getty Images）

昨日華堅馮力士參與金像影后珍芳達（Jane Fonda）所發起的氣候危機示威活動，奧斯卡影后蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon）、女星美姬嘉倫賀（ Maggie Gyllenhaal）及老牌影星馬田辛（Martin Sheen）同樣都有出席。

事件發生在美國華盛頓國會大廈，其實珍芳達曾5度被捕，昨日繼續率領一眾示威者參與「Fire Drikk Friday」的集會，最終被警方以涉嫌擾亂秩序拘捕，事件中有147人被捕，但很快眾人於同日已被釋放。

警方準備拘捕華堅馮力士前一刻，而他則站在示威者的最前方。（News2SHARE）

華堅馮力士（Joaquin Phoenix）憑《JOKER小丑》大熱封劇情片影帝，他上台致詞時表現興奮。

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其實華堅馮力士在金球獎頒獎典禮封帝時，都有在台上發表獲獎感言，講話中提到乳製品以及肉類生產會對氣候變化帶來影響，而作為影帝級人馬的他更親身落場支持珍芳達以及一眾示威者，希望為大家帶來警示！

而華堅馮力士在集會台上都有發表講話，他：「有時我們都想我們可以在氣候危機之中可以做些甚麼，事實上有些事你的確可以由今天開始做起，例如你可以選擇消費甚麼，雖然有些事無可避免，我今天和昨日都要坐飛機，但有一件我可以改變的是我的飲食習慣。」