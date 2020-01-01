【JOKER小丑】電影原裝結局曝光　超暗黑劇情顛覆粉絲想像

美國導演奇雲史密夫（Kevin Smith）近日爆出由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《JOKER小丑》（Joker）的驚人內幕消息。他指出，原來導演Todd Phillips原先安排了一個讓人震驚的結局，究竟這個另類結局如何顛覆影迷的原有思想呢？

華堅馮力士在《JOKER小丑》的表現，讓他有力能問鼎奧斯卡最佳男主角寶座。（《JOKER小丑》劇照）

《JOKER小丑》上映版的結局是講述Arthur Fleck在Murray Franklin節目上，親口承認他在地鐵犯下謀殺罪，繼而痛斥社會是如何拋棄和嘲笑他。之後，他突然拔槍殺死Murray Franklin，亦指Murray Franklin及與其他傷害過他的人都是罪有應得及死有餘辜。雖然警方隨即拘捕了Arthur Fleck，但Arthur Fleck的行為引發了大規模騷亂。雖然Arthur Fleck被押上警車運走，但最後他得到位示威者的拯救。然而在Arthur Fleck被示威者救出前，曾經閃過一段畫面，見到其中一位示威者跟蹤剛逃出戲院的Thomas Wayne一家至一條小巷。最終，Thomas Wayne及其妻子遭槍殺，只有Bruce Wayne逃過一劫。

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之後鏡頭回到Arthur Fleck獲示威者救走的現場，見到他與在場群眾歡呼及跳舞。一段時間過後，見到Arthur Fleck走入Arkham Asylum。最後觀眾見到地上留有血跡斑斑的足跡，而Arthur Fleck則被醫護人員追捕，最後電影亦隨之完結。可是，原來這個結果原本是更加血腥及讓人驚訝。

因為Murray Franklin曾嘲笑Arthur Fleck，這讓他要把Murray Franklin殺死。（《JOKER小丑》劇照）

Kevin Smith近日在其節目上爆出《JOKER小丑》的原本結局，他稱：「醫院結局的那幕原本不是這樣。」他續解釋：「Arthur Fleck在醫院裡大笑、偷笑，並向他面前的精神科醫生說『我只想著有趣的事』。之後鏡頭才閃回Thomas Wayne及其妻子遭槍殺一幕，原來殺死他們的兇手正是Arthur Fleck。」Arthur Fleck除了是殺死兩人的兇手外，當他聽到Bruce Wayne的尖叫和哭泣聲時，Arthur Fleck回頭望一望Bruce Wayne，聳一聳肩，就開槍射向Bruce Wayne，之後電影便完結。

至於Bruce Wayne有否被殺死呢？據Kevin Smith當時在節目上稱：「What the f**k，這世界從此沒有了蝙蝠俠。」這代表Thomas Wayne一家三口遭Arthur Fleck殺害。這麼破格的劇情，難怪《JOKER小丑》獨立於目前的DCEU。